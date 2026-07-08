Впервые с 1954 года: матч ЧМ по футболу завершился редким результатом

Сборная Швейцарии по футболу стала последним четвертьфиналистом чемпионата мира 2026 года, который в эти дни проходит в США, Канаде и Мексике. Европейская команда в очень напряженном матче обыграла Колумбию в серии 11-метровых после того, как основное и дополнительно время завершилось без забитых мячей.

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В послематчевых пенальти швейцарцы не реализовали один удар, тогда как их соперники были дважды не точны – 4:3. Как информирует аналитическая компания Opta на своей странице в социальной сети Х, ранее известной как Twitter, для "нати" это первый выход в четвертьфинал мирового первенства за 72 года.

В последний раз швейцарская национальная команда играла на этой стадии мундиаля в 1954 году, который был для нее домашним. Тогда хозяев в плей-офф за право сыграть в четвертьфинале обыграли итальянцев 4:1.

На самой стадии 1/4-й "нати" и Австрия сыграли самый результативный матч в истории чемпионатов мира. Встреча завершилась со счетом 7:5, причем швейцарцы уже к 19-й минуте вели в три мяча, но умудрились проиграть.

Как сообщал OBOZ.UA, лидер сборной Аргентины Лионель Месси установил очередной исторический рекорд на чемпионате мира-2026.

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