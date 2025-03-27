Вошел в Книгу рекордов Гиннеса. Украинский силач установил уникальный мировой рекорд. Видео

Украинский стронгмен Павел Кордияка установил новый мировой рекорд и вписал своё имя в Книгу рекордов Гиннеса. 29-летний силач из Львова выполнил сложнейшее упражнение с бревнами быстрее всех в истории.

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На видео видно, как Павло выходит на арену под аплодисменты зрителей. Перед ним — пять огромных бревен, весом от 100 до 180 килограммов. По условиям задания украинец должен был поочередно поднять над головой все пять бревен — с шагом в 20 килограммов.

Украинец не терял времени: он ловко поднимал каждый снаряд и фиксировал её над головой, несмотря на возрастающую нагрузку. На последних подходах было видно, как тяжело даётся упражнение, но Павло дошел до конца и установил рекорд.

Время выполнения упражнения составило 37,68 секунды — это лучшее официальное время в мире. Благодаря этому достижению Кордияка стал рекордсменом Книги рекордов Гиннеса.

Для справки: Павло Кордияка — украинский стронгмен, чемпион и рекордсмен в силовых видах спорта. Родился 2 июля 1995 года во Львове. В детстве занимался футболом, акробатикой и танцами. Учился в львовской школе №99, а после школы поступил в Львовский государственный университет физической культуры.

К силовому спорту Павло пришел в 2014 году и с тех пор добился впечатляющих успехов. В 2019 и 2020 годах он становился абсолютным чемпионом Украины, а также получил титул "Найсильнейший человек Украины 2020". В 2019 году выиграл чемпионат мира по логлифтингу и стал победителем World Strongman Games в Узбекистане.

В 2023 году Кордияка одержал свою главную международную победу — он стал "Найсильнейшим человеком Европы", набрав 57,5 очка в финале.

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