Во сколько Португалия – Хорватия: время начала суперматча 1/16 финала ЧМ-2026

Сборные Португалии и Хорватии сыграют в одном из самых интригующих противостояний первой стадии плей-офф чемпионата мира по футболу 2026 года. Европейское дерби в 1/16 финала первенства планеты в США, Мексике и Канаде состоится в ночь на пятницу, 3 июля.

ПРОГНОЗ НА ПОРТУГАЛИЯ – ХОРВАТИЯ

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Впереди матч Португалия – Хорватия. Эксперты GGBET считают, что преимущество у номинальных хозяев. Их победу оценивают с коэффициентом 1,76, тогда как Хорватия – с коэффициентом 5,08. Кто возьмет верх? Выбирай свой вариант на ggbet.ua!

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Игру принимает стадион в американском Торонто. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 02:00 по киевскому времени.

ГДЕ СМОТРЕТЬ ПОРТУГАЛИЯ – ХОРВАТИЯ

Любители спорта смогут увидеть противостояние благодаря видеосервису MEGOGO. Прямой эфир из США будет доступен на канале "Megogo Футбол Первый". Трансляция будет сопровождаться аналитической студией с участием журналистов и экспертов.

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