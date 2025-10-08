Во сколько Исландия – Украина: время начала матча отбора ЧМ-2026 по футболу

Сборная Украины по футболу готовится провести очередные матчи отборочного турнира к чемпионату мира 2026 года. Первым соперником подопечных тренера Сергея Реброва, которые после стартовых двух туров занимают третье место в таблице группы D, в октябре станет Исландия.

КОГДА ИСЛАНДИЯ – УКРАИНА

Соперники, которых считают главными соперниками в борьбе за второе место и путевку в плей-офф, сойдутся в принципиальном противостоянии в пятницу, 10 октября.

ВО СКОЛЬКО ИСЛАНДИЯ – УКРАИНА

Встречу принимает стадион "Лейгардальсведлюр" в Рейкьявике. Время начала – 21:45 по Киеву. OBOZ.UA проведет онлайн-трансляцию матча Исландия – Украина.

ГДЕ СМОТРЕТЬ ИСЛАНДИЯ – УКРАИНА

Встречу можно будет посмотреть на видеосервисе Megogo по подпискам "Оптимальная", "Спорт", "Максимальная" и "MEGOPACK N+S", а также бесплатно в прямом эфире телеканала "Megogo СПОРТ" в Т2 и кабельных сетях. Дополнительно трансляция появится на канале "Mtgogo Футбол Первый" и в отдельном pop-up разделе "Телевидение" в день игры.

ПРОГНОЗ НА ИСЛАНДИЯ – УКРАИНА

Букмекеры отдают предпочтение гостям. Ставки на победу украинцев принимаются с коэффициентом 2,37. Ничья оценивается котировкой 3,10. А показатели на успех Исландии достигают уровня 3,00.

СТАТИСТИКА ИСЛАНДИЯ – УКРАИНА

Соперники встречались друг с другом пять раз. В активе "сине-желтых" две победы при одном поражении. При этом единственный раз в Рейкьявике наша сборная побеждала в далеком 1999 году, когда в отборе к Евро выиграла благодаря голу с пенальти нынешнего наставника команды Сергея Реброва.

Напомним, что национальная команда неудачно стартовала в отборе ЧМ-2026. "Сине-желтые" в первом матче проиграли Франции, а затем упустили победу над Азербайджаном.

