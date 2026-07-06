Во сколько футбол Португалия – Испания: время начала 1/8 финала ЧМ-2026

Один из главных претендентов на победу в чемпионате мира по футболу 2026 года сборная Испании сыграет с Португалией в 1/8 финала турнира. "Фурия роха" постарается выбить из первенства планеты Криштиану Роналду и Ко в битве за право сыграть в третьем раунде плей-офф в понедельник, 6 июля.

ПРОГНОЗ НА ПОРТУГАЛИЯ – ИСПАНИЯ

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Эксперты GGBET оценивают шансы команд в матче Португалия – Испания так: коэффициент на победу номинальных хозяев – 4,08, а на победу испанцев – 1,92. Кто будет сильнее – выбирай свой вариант на ggbet.ua. Все будет GG!

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ВО СКОЛЬКО ПОРТУГАЛИЯ – ИСПАНИЯ

Игру принимает стадион в американском Далласе. OBOZ.UA проведет онлайн-трансляцию матча Португалия – Испания. Время начало назначено на 22:00 по столице Украины.

ГДЕ СМОТРЕТЬ ПОРТУГАЛИЯ – ИСПАНИЯ

Любители спорта смогут увидеть принципиальную дуэль благодаря видеосервису MEGOGO. Прямой эфир из США будет доступен на канале "Megogo Футбол Первый". Трансляция будет сопровождаться аналитической студией с участием журналистов и экспертов.

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