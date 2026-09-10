Во Львове футбольный тренер после драки детей на матче отбивался от родителей охлаждающим спреем. Что решил суд

Франковский районный суд Львова закрыл административное производство в отношении тренера футбольной команды "Прайд Львов", который после массовой драки между юными игроками распылил в сторону родителей охлаждающий спрей. Суд пришел к выводу, что его вина в мелком хулиганстве не доказана, пишет Lviv.Media.

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Инцидент произошел 21 июня на стадионе лицея №2 во Львове, где встречались детские команды "Прайд Львов" и "Университет". Матч завершился со счетом 0:0, однако после финального свистка между футболистами вспыхнул конфликт.

По словам тренера "Прайда", игроки команды соперника начали оскорблять оппонентов и показывать непристойные жесты. Впоследствии словесная перепалка переросла в массовую драку. Согласно его объяснениям, дети наносили друг другу удары, а также пытались душить соперников.

Тренер заявил, что вместе с наставником другой команды пытался остановить потасовку. Он также утверждал, что во время конфликта несколько подростков повалили его на землю и душили.

После завершения драки в ситуацию вмешались родители футболистов. Тренер сообщил, что некоторые из них имели признаки алкогольного опьянения. По его версии, двое мужчин вели себя агрессивно, окружили его и обвиняли в избиении детей.

Чтобы увеличить дистанцию и избежать дальнейшего конфликта, он распылил в их сторону охлаждающий спрей. После этого правоохранители составили на тренера протокол о мелком хулиганстве.

Во время рассмотрения дела свидетели подтвердили, что тренер пытался разнять детей и защищался от агрессивно настроенных родителей. Суд также установил, что в административном протоколе отсутствовало описание всех признаков правонарушения, а потерпевшие и свидетели указаны не были.

Других доказательств, которые подтверждали бы вину тренера, материалы дела не содержали. В результате суд закрыл производство из-за отсутствия состава административного правонарушения. Постановление может быть обжаловано в течение десяти дней.

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