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Во что превратилась заброшенная "Донбасс Арена". Бутусов показал свежие фото из оккупированного Донецка

Максим Иншаков
Спорт Oboz
2 минуты
1,5 т.
Вокруг стадиона стоят таблички с предупреждением про опасность
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Стадион "Донбасс Арена", который до войны считался одной из лучших футбольных арен Европы, продолжает разрушаться в оккупированном Донецке. Новые фотографии объекта у себя в Telegram-канале опубликовал украинский журналист Юрий Бутусов.

На снимках видно, что территория вокруг арены заросла высокой травой и бурьянами. Часть газонов огорожена сигнальной лентой, а на одном из участков установлена табличка с предупреждением: "По газонам не ходить. Осторожно! Могут находиться взрывоопасные предметы".

Территория вокруг стадиона заросла бурьянами
Вокруг стадиона поставили таблички

Также заметны серьезные повреждения самого стадиона. На фасаде отсутствует часть стеклянных панелей, через образовавшиеся проемы видны внутренние конструкции здания. Рядом с ареной практически нет людей, а прилегающая территория выглядит заброшенной.

Донбасс Арена
Донбасс Арена
Донбасс Арена

"Донбасс Арена" была открыта в 2009 году и являлась домашним стадионом донецкого "Шахтера". Арена принимала матчи чемпионата Европы 2012 года, включая встречи группового этапа, четвертьфинал и полуфинал турнира.

Ранее стадион принимал международные матчи

После начала российской агрессии на Донбассе в 2014 году стадион прекратил проведение футбольных матчей. 

Стадион до российской агрессии

Как сообщал OBOZ.UA, осенью прошлого года патриоты провели смелую акцию возле "Донбасс Арены".

В Донецке развернули флаг Украины

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