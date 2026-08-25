Во что превратилась заброшенная "Донбасс Арена". Бутусов показал свежие фото из оккупированного Донецка

Стадион "Донбасс Арена", который до войны считался одной из лучших футбольных арен Европы, продолжает разрушаться в оккупированном Донецке. Новые фотографии объекта у себя в Telegram-канале опубликовал украинский журналист Юрий Бутусов.

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На снимках видно, что территория вокруг арены заросла высокой травой и бурьянами. Часть газонов огорожена сигнальной лентой, а на одном из участков установлена табличка с предупреждением: "По газонам не ходить. Осторожно! Могут находиться взрывоопасные предметы".

Также заметны серьезные повреждения самого стадиона. На фасаде отсутствует часть стеклянных панелей, через образовавшиеся проемы видны внутренние конструкции здания. Рядом с ареной практически нет людей, а прилегающая территория выглядит заброшенной.

"Донбасс Арена" была открыта в 2009 году и являлась домашним стадионом донецкого "Шахтера". Арена принимала матчи чемпионата Европы 2012 года, включая встречи группового этапа, четвертьфинал и полуфинал турнира.

После начала российской агрессии на Донбассе в 2014 году стадион прекратил проведение футбольных матчей.

Как сообщал OBOZ.UA, осенью прошлого года патриоты провели смелую акцию возле "Донбасс Арены".

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