Вита Семеренко дисквалифицирована за допинг

Знаменитая украинская биатлонистка Вита Семеренко дисквалифицирована на год за нарушение антидопинговых правил, сообщает Национальный антидопинговый центр Украины (НАДЦ). 38-летняя сумчанка пропустила три допинг-теста в течение календарного года.

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Срок дисквалификации олимпийской чемпионки Сочи-2014 в эстафете будет рассчитываться с момента ее временного отстранения – 20 марта 2024 года.

Семеренко является семикратным призером чемпионатов мира, победителем и призером Кубка Мира по биатлону, многократной чемпионкой Европы. На XXIII Всемирной зимней универсиаде выиграла 4 медали (1 золотая, 1 серебряная, 2 бронзовых.

На чемпионате мира 2008 года в Эстерсунде Вита заняла второе место в эстафете. На чемпионате мира 2011 года в Ханты-Мансийске, Вита Семеренко завоевала личную бронзовую медаль в индивидуальной гонке. На чемпионате мира 2012 года в Рупольдинге, Вита Семеренко завоевала вторую в карьере личную бронзовую медаль в спринте.

На церемонии закрытия зимних Олимпийских игр в Сочи была знаменосцем сборной Украины. Полный кавалер ордена княгини Ольги.

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