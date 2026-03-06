Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Николай Валуев выдал совершенно лицемерный бред о том, что Международный олимпийский комитет (МОК) ввел якобы несправедливые санкции против РФ. Так называемый депутат Госдумы, который поддержал войну против Украины, не увидел причин отстранения россиян от соревнований, зато потребовал наказать США и Израиль.

Об этом Валуев заявил в интервью порталу "ВсеПроСпорт". Приспешник диктаторского режима Владимира Путина, ярый Z-патриот и соучастник преступлений России против Украины, также добавил, что МОК ввел несправедливые санкции против агрессоров еще после того, как "Крым вернулся в состав Российской Федерации".

"МОК хочет сейчас абстрагироваться от политики, хотя сам будучи политически ангажированным давил на определенные страны, на Россию. Вообще нужно разграничить эти ситуации. Наша ситуация тянется еще с тех времен, когда Крым вернулся в состав Российской Федерации. Санкции против России начались еще оттуда. А США и Израиль просто откровенно напали на одну страну". – сказал Валуев.

Ранее этот россиянин, который яро поддерживает уничтожение украинцев и нашей страны, жаловался на то, что в МОК "все делают, чтобы Россия нигде не присутствовала".

Как сообщал OBOZ.UA, Николай Валуев лицемерно обвинил европейские страны в подготовке агрессии против России.

