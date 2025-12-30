Бил россиян до обморока, перепрыгнул китайцев и присоединился к Усику: кто вошел в топ-10 лучших спортсменов Украины в 2025-м

Каким бы сложным не выдался 2025 год для Украины и в каких бы условиях не приходилось готовиться нашим спортсменам, они постоянно доказывали свою силу, свое умение и свой характер. Мы имеем самого техничного бойца в профессиональном боксе, прыгуна-вундеркинда, самбиста, который заставляет россиян терять сознание, 18-летнего рекордсмена в плавании и даже громко заявившего о себе в сумо. Определять лучших атлетов всегда трудно, но мы попытались и собрали свою топ-10 среди мужчин.

Рейтинг лучших спортсменов Украины в 2025 году по версии OBOZ.UA.

1. АЛЕКСАНДР УСИК в 2025-м во второй раз стал абсолютным чемпионом мира в супертяжелом весе, снова вложив британца Даниэля Дюбуа, который владел поясом IBF. Первая встреча между боксерами состоялась 26 августа 2023-го во Вроцлаве, когда Александр победил техническим нокаутом в 9-м раунде. Но до этого Усик оказался на настиле ринга после удара ниже пояса, и рефери дал ему время на восстановление.

Дюбуа потом кричал, что это был нокаут или хотя бы нокдаун и едва не обвинял всех, что у него украли победу. Но украинец отметил, что в случае легитимного попадания и старта отсчета нокдауна, он бы непременно поднялся. И как бы ни запугивали эксперты, что за два года британец стал сильнее, в июле Александр во второй раз досрочно победил Даниэля, но еще и быстрее – нокаутом в пятом раунде.

Пожалуй, лучше всего то, что происходило в ринге, описал известный супертяжеловес Филипп Хргович: "Усик просто деклассировал Дюбуа и нокаутировал. Я не думаю, что Дюбуа сдался. Но он встретился с одним из величайших бойцов в истории – Усиком, и ему было трудно достичь результата". Поэтому этой победой украинец закрыл рты всем, кто сомневался в нем после поединка в Польше и лишний раз доказал, что является №1 в дивизионе. А теперь еще и возглавил рейтинг pound for pound – лучший независимо от категории.

2. АЛЕКСЕЙ СЕРЕДА восстановился после травмы, которая помешала ему подняться на пьедестал Олимпиады-2025 и взлетел на вторую строчку чемпионата мира в прыжках с 10-метровой вышки. Чего до этого не удавалось ни одному украинцу. При этом он перепрыгнул китайских атлетов, которые за предыдущие годы получили славу непреодолимых, а уступил лишь невероятному австралийцу Руссо.

Боролся на тот момент 19-летний Алексей и за награду в синхронных прыжках в тандеме с 15-летним Марком Гриценко, но на этот раз тинейджерам немного не хватило – пятое место. Однако потенциал у этих ребят огромный. К тому же с чемпионата Европы в Анталии николаевец привез сразу три "золота" – к соло и синхрону с 10-метровой вышки добавил еще победу в команде.

"В идеале было бы стать чемпионом мира, но "серебро" также нормально, ведь я вижу, что совершенствуюсь", – отметил Алексей, который был признан лучшим спортсменом страны по версии НОК. И сейчас украинец еще претендует на титул лучшего "дайвера" Европы в 2025-м.

3. ВЛАДИСЛАВ РУДНЕВ. Пожалуй каждый украинец, который видел финальную схватку нашего самбиста (до 79 кг) на Всемирных играх-2025 против представителя РФ Ованеса Абгаряна, хотел быть на его месте. В конце поединка Руднева завалил "нейтрального" и от души накидал ему в голову, пока тот пытался как-то закрыться. Свою победу Владислав отпраздновал гопаком, а потом еще и стал двукратным чемпионом Игр, одолев всех соперников в команде.

"На оба поединка я выходил с единственной целью – выигрывать. Не было даже малейших сомнений, достоин ли я золота. Конечно, была такая правильная злость, учитывая, кто соперники", – рассказывал харьковский полицейский, который в ноябре еще получил свое шестое "золото" чемпионата мира в Бишкеке. В полуфинале до 79 кг Владислав снова сошелся с представителем страны-террористки.

На протяжении схватки минимально уступал Гайдарову, но на последних секундах перевел его в партер, выполнил болевой прием и одержал победу, поскольку соперник отказался продолжать поединок. После поражения "нейтральный" не смог подняться, потерял сознание и нуждался в немедленной медицинской помощи. В финале Руднев одолел бойца из Кыргызстана (3:1). Владислав заявил, что в 2025-м прощается с любительской карьерой и планирует сосредоточиться выступлении в смешанных единоборствах, где имеет безупречный рекорд в 11 побед.

4. ПАВЛО КОРОСТИЛЕВ в 2025-м стал чемпион мира, а также обладатель серебряной и двух бронзовых наград чемпионата мира по пулевой стрельбе. "Золото" в Каире украинец получил в стрельбе из центробежного пистолета на 25 м, которая состоит из двух частей. Наш призер Олимпийских игр был лучшим в части на точность – 291 очко, а в быстрой стрельбе собрал 293 балла.

И именно благодаря большему количеству попаданий в "десятку" Коростылев опередил представителя Индии Гурприта Сингха, который имел столько же очков, но меньше попаданий в центр – 18x против 29-ти. Таким образом Павел стал единственным украинским чемпионом мира в виде, который входит в программу ОИ, правда, в неолимпийской дисциплине.

5. НАЗАР ЧЕПУРНЫЙ привез единственную украинскую медаль с чемпионата мира по спортивной гимнастике. К сожалению, к первенству планеты он подходил после повреждения пальцев, которое получил во время тренировки, выполняя упражнение на параллельных брусьях. Поэтому на ЧМ Назар вынужденно ограничился лишь выступлением только в своем коронном опорном прыжке, но он стал бронзовым.

На самом деле, имея травму, Чепурной думал, что и в финал не сможет отобраться, но прыгнул на третью ступеньку пьедестала. До этого украинский гимнаст в этой же дисциплине завоевал "бронзу" Евро.

6. ДАНИЛО ЖАСАН, который три года назад с семьей находился в осаде РФ в родном Чернигове, стал единственным украинским призером нынешнего чемпионата мира по боксу. На пути к "бронзе" он за один раунд победил бывшего россиянина, который получил срок за наркотики, и лишь досадное рассечение не позволило ему выйти в финал.

Интересно, что абсолютный чемпион мира по боксу в супертяжелом весе Александр Усик был в Ливерпуле и давал Даниилу советы, как одолеть молодого англичанина. А потом высоко оценил его мастерство.

"В полуфинале было тяжело. Немного психологически давило, что я остался один среди украинцев. Но вышел и боксировал неплохо. Только в первом раунде я получил рассечение. И у меня немножко кровью заплыл глаз. Поэтому в первом раунде была такая пленка на глазах. И только под конец второго начал нормально видеть. Третий раунд уже был разгромный в мою пользу. Не хватило еще одного. Мы верили, что можем завоевать "золото". Но сложилось так, как сложилось", – разобрал выступление боксер.

7. АЛЕКСАНДР КОВЛЯР сейчас тянет сборную Украины по баскетболу в отборе к чемпионату мира-2027, стал одним из ее безоговорочных лидеров и лучшим бомбардиром национальной команды в 2025 году – 126 баллов. В матче преквалификации ЧМ-2027 против Словакии Ковляр набрал 33 очка, что стало лучшим показателем в истории выступлений "сине-желтых" именно в отборах к мундиалю и вторым результатом в целом.

Кроме этого, Александр еще раз преодолел отметку в 30 очков в победной игре против Грузии (92:79) и набрал 28 пунктов в разгроме Дании, закрепив за собой статус самого опасного оружия украинцев в нападении. К тому же 23-летний Ковляр вошел в четверку игроков с наибольшим количеством результативных передач в истории сборной – 97. Лидером является Денис Лукашов с 228 ассистами.

На клубном уровне разыгрывающий черногорской "Будучности" планирует добраться с командой до полуфинала Еврокубка.

8. МИКИТА ШЕРЕМЕТ стремительно ворвался в мир плавания и начал переписывать не только украинские, но и мировые рекорды. 18-летний спортсмен из Одессы просто поражает своими результатами на дистанции 50 метров кролем и понемногу выплывает во взрослый бассейн, чтобы дать бой мировым звездам. В августе на юниорском чемпионате мира в Румынии Шеремет выиграл "золото", установив в полуфинале юниорский мировой рекорд – 21,75 секунды.

А в декабре Никита дебютировал на взрослом чемпионате Европы на короткой воде в польском Люблине, где стартовал в двух дисциплинах. В финале эстафеты 4x50 м вольным стилем сборная Украины остановилась в шаге от награды – четвертое место. Но Шеремет на первом этапе показал время 20,84, установив мировой рекорд среди юниоров, а также новый рекорд Украины.

А в заключительный день Евро Никита в личном финале на дистанции 50 м кролем обновил собственный рекорд, показав время 20,81 и завоевал серебряную медаль, которая стала единственной наградой "сине-желтых" на этом первенстве.

9. РУСЛАН МАЛИНОВСКИЙ хоть и пропустил определенную часть года из-за травмы лодыжки, операции и длительного восстановления, попал в наш рейтинг несколько авансом как спаситель сборной Украины по футболу. Его возвращение в национальную команду в решающий момент в отборе к ЧМ-2026 стало судьбоносным и помогло подопечным Реброва занять второе место в группе и выйти в плей-офф.

Малиновский стал лучшим игроком "сине-желтых" в октябре в победных матчах с Исландией (5:3) и Азербайджаном (2:1). В Рейкьявике полузащитник сначала открыл счет на 14-й минуте, а затем отличился на 45+5-й и установил счет 3:1, с которым и завершился первый тайм. А в поединке с азербайджанцами за 71 минуту отметился голом и результативной передачей.

В итоге Малиновский единственным из украинцев попал в список лучших игроков группы D в отборе на мундиаль-2025 по версии статистического портала Whoscored, а компанию ему составили четыре француза во главе со звездным Мбаппе и шесть сландцев. В итальянском "Дженоа" Руслан сейчас является игроком основы, но, по информации итальянских СМИ, летом покинет клуб, а им интересуются местные гранды, в частности "Ювенту" и "Интер".

10. ДАНИЛО ЯВГУСИШИН, которого в профессиональном японском сумо знают как Аонишики Арата, совершил в 2025-м действительно невероятный прорыв. В ноябре спортсмен из Винницы, который покинул страну после начала полномасштабного вторжения РФ, выиграл турнир Kyushu Basho и получил Кубок Императора.

21-летний борец стал первым украинцем и первым представителем Европы за последние восемь лет, кому удалось получить этот титул. Вместе с Кубком украинец получил две особые награды – за выдающиеся достижения и за технику боя. И это при том, что в элитном дивизионе Макуучи Даниил дебютировал только в марте.

А потом на четырех турнирах подряд получал по 11 побед, в частности в июле победил йокодзуну Томокацу Хосёрю и получил первую в карьере золотую звезду кинбоши. И вот в ноябре в Фукуоке борец получил первый Кубок императора в истории Украины и получил ранг одзеки, что стало самым быстрым повышением в новейшей истории сумо с 1958-го. И Аонишики заверил: "Это только начало".

