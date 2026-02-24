В Турции вратарь, выбивая мяч, сбил чайку и стал делать ей массаж сердца. Птица ожила. Видео

В Турции во время финала первой любительской лиги мяч, выбитый голкипером, попал в пролетающую над полем чайку, после чего птица упала на газон. Капитан команды провел ей сердечную реанимацию, и позже стало известно, что она выжила.

Инцидент произошел на 22-й минуте решающего матча в Стамбуле, где встречались "Мевланакяпы Гюзельхисар" и "Истанбул Юрдум Спор", сообщает Анадолу. Вратарь "Истанбул Юрдум Спор" Мухаммет Уянык при выносе мяча из штрафной попал в птицу, которая пролетала над полем. Чайка упала и не двигалась.

Первым к ней подбежал капитан команды Гани Чатан. По данным агентства, он около двух минут делал птице массаж сердца, после чего передал ее медицинской бригаде у кромки поля.

Медики продолжили помощь, затем чайку направили к ветеринарам. Позднее сообщили, что она выжила, однако из-за повреждений крыльев временно не может летать и проходит лечение. Матч завершился поражением стамбульского клуба.

Уянык сообщил журналистам, что сначала не понял, что именно упало с воздуха. По его словам, он находился в шоке и "ужасно себя почувствовал", добавив, что это живое существо. Голкипер отметил, что если узнает, где находится птица, то намерен ее навестить.

Чатан рассказал, что увидел, как после удара что-то покатилось вниз, и сразу понял, что это чайка. Он пояснил, что начал делать массаж сердца, поскольку птица "не дышала" и потеряла сознание, добавив, что ранее медицинского обучения не проходил. По его словам, спустя некоторое время у нее начали двигаться лапы и глаза, после чего ей дали воды и передали врачам. Футболист отметил, что узнал о том, что чайка жива, но имеет проблемы с крыльями.

Глава клуба Али Саит заявил, что вопрос использования чайки как символа команды пока не рассматривается. Он уточнил, что окончательное решение может быть принято позже, добавив: "Пока таких планов нет, но мы обязательно примем позже какое-нибудь решение".

