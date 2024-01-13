В Турции футболист совершил фейр-плей года. Видео собрало 1 млн просмотров

Полузащитник турецкого "Истамбула" Флориан Лошай отметился благородным поступком в гостевом матче 16-го тура Суперлиги против "Аданадемирспора" (2:2). 27-летний футболист сборной Косово спас соперника от тяжелой травмы.

Видео дня

На 78-й минуте Лошай сошелся в борьбе за верховой мяч с французским легионером хозяев Эдуардом Мишу. Косовар, увидев, что соперник падает головой вниз, схватил его и аккуратно положил на газон.

В комментариях болельщики завалили Флориана восторженными отзывами, назвав его поступок "фейр-плеем года".

За два дня видео инцидента собрало больше 1 млн просмотров в соцсети Х (бывшая Twitter).

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