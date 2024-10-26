В Турции футболист-чемпион забил 'самый хитрый гол десятилетия'. Видео

Курьезный эпизод случился в матче Второй лиги Турции по футболу между "Батман Петролспор" и "Трабзоном". Нападающий хозяев Мерт Чапар забил гол, спрятавшись за спиной у голкипера.

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На 83-й минуте при счете 0:0 27-летний чемпион Третей лиги увидел, что вратарь соперник сильно увлекся атакой и потерял бдительность. Чапар дождался момента, когда соперник выпустит мяч из рук, совершил быстрый перехват и отправил круглый снаряд в рамку.

В итоге этот удар стал победным, а встреча завершилась со счетом 1:0. В соцсетях видео стало вирусным, собрав десятки тысяч просмотров.

В комментарии местные болельщики уже успели окрестить этот гол "самым хитрым" за последнее десятилетие.

Как сообщал OBOZ.UA, не так давно иранский голкипер футбольного клуба "Мартиму" Амир Абедзаде стал настоящей звездой в социальных сетях после гостевого матча 12-го тура во Второй лиге чемпионата Португалии против "Санта-Клары". Пропущенный гол из-за своей необычности болельщики окрестили "голом десятилетия".

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