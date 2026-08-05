В Таиланде футболист погиб от молнии во время матча. Момент удара попал на видео

Во время полуфинального матча регионального турнира Golok FA Cup в провинции Наратхиват на юге Таиланда в центр поля ударил разряд молнии. В результате трагедии один футболист погиб, еще девять человек получили травмы.

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Инцидент произошел вечером 4 августа на стадионе "Сантипхап" в округе Сунгайколок, где встречались команды SAMCOLTS и Abu x Nong Sirin. По данным местной полиции, примерно на 17:30 по местному времени в добавленное время матча начался сильный дождь, однако игра не была остановлена.

Внезапно молния ударила в середину поля. После яркой вспышки сразу несколько игроков упали на газон.

Наиболее тяжелые травмы получил 24-летний футболист Софван Аваэ, выступавший за SAMCOLTS. Игроку оказывали первую помощь прямо на поле, после чего доставили в больницу Сунгай Голок в критическом состоянии. Несмотря на усилия медиков, спасти спортсмена не удалось.

Всего пострадали девять человек. Восемь граждан Таиланда были госпитализированы с ожогами и другими травмами различной степени тяжести. Еще один пострадавший, 22-летний гражданин Малайзии Мохамад Алиф Эззахан Зулкифли, после оказания помощи был направлен на дальнейшее лечение на родину.

Как сообщают местные медиа, за несколько дней до трагедии, 29 июля, Софван Аваэ подписал профессиональный контракт с клубом "Яла", который выступает в третьем дивизионе чемпионата Таиланда. Его бывшая команда "Паттани" выразила соболезнования семье погибшего футболиста.

После происшествия в Таиланде вновь обратили внимание на необходимость строгого соблюдения мер безопасности во время грозы и своевременной остановки матчей на открытых стадионах при ухудшении погодных условий.

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