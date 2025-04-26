В Суперлиге Favbet стартовала бронзовая серия

БК Ровно-ОШВСМ выиграл "Черкаських Мавп" в первом матче бронзовой серии чемпионата Украины по баскетболу в Суперлиге Favbet. Встреча завершилась со счетом 105:70.

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Ровенская команда вышла на матч очень "заряженной" и первые две с половиной минуты выиграла 11:0. Далее, казалось, "Черкаськи Мавпы" стабилизировать игру, но у хозяев фантастически все "летело" - только один промах из игры и выиграна первая четверть 31:13.

Во второй четверти Ровно продолжило свою скорую и результативную игру, против которой Черкасские Мавпы откровенно выглядели растерянно. На самом деле очень деморализует, когда у соперника столь высокая реализация, хотя по итогу первой половины она и упала до 65% с игры (15/21 двухочковые и 6/11 трехочковые).

В итоге за две четверти Ровно набрал 60 очков, что стало рекордом сезона Суперлиги по очкам одной команды за две четверти. "Черкаськи Мавпы" за этот период набрали 30 очков и проигрывали ровно вдвое.

После большого перерыва Ровно не сбавило темп, в третьей четверти набрав еще 28 очков, забросив еще пять дальних попыток и выровняв процент реализации бросков – 64% как двухочковых (20/31), так и три очковых (11/17).

"Черкаськи Мавпы" играли до последнего, хотя понимали, что с такой реализацией соперника и таким отставанием шансов спастись откровенно мало.

Ровно пыталось играть максимально до конца, хотя выход резервистов в четвертой четверти ухудшил общую статистику. Но хозяева набрали 105 очков, став первой командой в сезоне, набравшей более 100 очков.

В итоге победа +35, что позволило Ровно повести в серии 1:0. Черкасские Мавпы попытаются реабилитироваться за поражение уже в домашнем матче во вторник, 29 апреля.

В Ровно сразу 7 игроков набрали 10 и более очков, а самым результативным стал Алексей Соловьев с 21 баллом.

Суперлига Favbet . Серия за 3 место, матч №1

Ровно, ДЮСШ-4

Ровно -ОШВСМ - Черкасские Мавпы 105:70 (31:13, 29:17, 28:18, 17:22)

Счет в серии - 1-0

Ровно-ОШВСМ: Браун 16, Виллиамсон 14, Поносов 10, Соловьев 21, Гарбар 4 – старт; Шепелев 12+9 подборов, Головчик 12, Тимощук 11, Фуллер 5, Рябой 0, Шептицкий 0, Герасимчук 0

Черкасские Мавпы: Марченко 8, Кошеватский 6, Агафонов 7, Климов 11, Клебан 16 – старт; Дюпри 11+6 подборов, Пирогов 8+5 подборов, Упырь 2, Голенков 1, Фесун 0