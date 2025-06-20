'В стране кончаются патроны': российский пропагандист сообщил о грандиозной катастрофе в биатлоне РФ

Известный российский комментатор Дмитрий Губерниев, который в марте 2022 году был ведущим Z-концерта в Лужниках в поддержку войны в Украине, признался в катастрофе в биатлоне РФ. Сотрудник пропагандистского телеканала "Матч ТВ" поделился информацией о том, что спортсмены столкнулись с грандиозной проблемой с патронами.

Видео дня

Об этом Губерниев написал в своем Telegram-канале. Так называемый журналист, который сейчас стремится возглавить Федерацию лыжных гонок России (ФЛГР), отметил, что Союз биатлонистов России (СБР) требует от региональных ассоциаций самим обеспечивать атлетов.

"Новости биатлона! Грустные! В стране кончаются патроны, совсем. Надо что-то делать. Есть инфа, что СБР требует с регионов обеспечить потребности в патронах юниорской сборной на 100 процентов, взрослой на 30 процентов! А регионам очень трудно самим. Вот такие помидоры!" – сообщил Губерниев.

Интересно, что проблемы с патронами в российском биатлоне носят перманентный характер. Так в 2022 году турнир в Удмуртии прошел без огневых рубежей, так как организаторы просто не успели закупить снаряды для стрельбы. А в ноябре-2024 олимпийский чемпион Дмитрий Васильев предрек "полный паралич" этому виду спорта в РФ.

Как сообщал OBOZ.UA, двукратная олимпийская чемпионка по биатлону Ольга Зайцева возмутилась отстранением российских спортсменов от международных соревнований, а также условиями их допуска под нейтральным флагом.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!