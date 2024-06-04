Звезда СССР из 'Динамо' организовал чемпионской гол на первом Евро, а украинский дублер Яшина стал своим в Москве

В 1960 году сборная СССР приняла участие в первом чемпионате Европы по футболу, и в составе той команды было только пять представителей не российских клубов – киевские динамовцы Юрий Войнов и Юрий Ковалев и звезды "Динамо" из Тбилиси Гиви Чохели, Михаил Месхи и Заур Калоев. А единственным уроженцем Украины оказался будущий известный коментатор Владимир Маслаченко, который на тот момент уже защищал ворота московского "Локомотива".

Пилотное Евро не пользовалось популярностью на континенте и не заинтересовало многие потовые сборные. Большинство грандов, включая Англию, Италию, ФРГ, Нидерланды и финалиста ЧМ-1958 Швецию, просто отказались от участия. Поэтому в отборе на первый чемпионат Европы стартовало всего 17 команд. А в финальный раунд выходили лишь четыре.

Но сборная СССР, остановившаяся на последнем мундиале на стадии четвертьфинала, не собиралась упускать такую возможность и стартовала в квалификации с 1/8 финала. Первым соперником советской команды под руководством Гавриила Качалина стала Венгрия, которая была разгромлена по сумме двух встреч со счетом 4:1.

А в четвертьфинале СССР без борьбы прошел Испанию, поскольку она просто не приехала на первый матч. Говорили, что диктатор Франсиско Франко потребовал от тренерского штаба своей сборной гарантий, что они обязательно обыграют "красных". Но никто, естественно, не смог их дать, поэтому Франко взял и не отпустил футболистов в Москву.

В финальный раунд Евро-1960, который принимал Париж и Марсель, также отобрались хозяева французы, Югославия и Чехословакия, с которой СССР встречался в полуфинале и не оставил шансов – 3:0.

А 10 июля на мокром и тяжелом газоне парижского "Парк де Пренс" советская команда в финале одолела Югославию со счетом 2:1. Перед перерывом Милан Галич вывел балканцев вперед, но Метревели сумел сравнять счет, а Лев Яшин сделал все, чтобы перевести встречу в дополнительное время.

Дело шло к переигровке, поскольку послематчевых пенальти тогда его не было, когда Виктор Понедельник головой поразил ворота соперника и принес Союзу первый и единственный европейский трофей. Позже Понедельник признался, что для него тот гол на 113-й минуте был самым важным в карьере: "Это был звездный момент всей моей жизни".

Основным игроком той сборной СССР был полузащитник киевского "Динамо" Юрий Войнов, который считался одним из лучших правых хавбеков мира конца 1950-х – начала 1960-х. В 1/8 финала Евро-1960 он забил гол Венгрии. А в "золотом" поединке с Югославией принял участие в комбинации, которая привела к победному голу Понедельника.

"В дополнительные 30 минут под непрекращающимся дождем мы боролись за каждый мяч, за каждый метр поля. В одной из атак югославов мне удалось отобрать мяч у Матуша и длинной передачей запустить в отрыв Месхи. Миша с фланга навесил в штрафную, куда врывался Виктор Понедельник. Вратарь Видинич выскочил навстречу и уже было дотянулся до мяча, но Витя не зря славился умением играть головой – гол!", – вспоминал Войнов.

При этом Войнов родился в Московской области, но его первой большой командой стал питерский "Зенит", а в 1956 году по приглашению Олега Ошенкова он перешел в киевское "Динамо". Хотя некоторое время переход в украинскую команду был под вопросом из-за интриг московских клубов, которые сначала прозевали под носом такой талант, а потом не смогли заинтересовать.

В итоге только перед самым стартом сезона 1956 года Юрию разрешили играть за "Динамо", и он быстро прижился в Киеве. В составе украинского гранда Войнов, которого называли секс-символом советского футбола, провел 178 матчей, а осенью 1961 года помог киевлянам выиграть их первые золотые медали чемпионата СССР.

После завершения карьеры Войнов тренировал различные украинские команды, а в 90-х окончательно осел в Киеве. В 2003-м легендарный полузащитник умер в возрасте 71 года.

Еще один представитель киевского "Динамо" на Евро-1960 Юрий Ковалев также родился в Московской области. А единственный сезон в украинской команде провел именно в 1960 году, после чего перебрался в российский ЦСКА. На чемпионат Европы во Францию ехал в качестве игрока запаса, и просидел оба матча на скамейке. Трагически погиб в 45 лет, в 1979 году.

Единственным уроженцем Украины в той чемпионской сборной СССР был вратарь Владимир Маслаченко, который родился в Днепропетровской области. А свой путь в большой футболе начинал в "Спартаке" из Кривого Рога. Затем защищал цвета "Металлурга" из Днепра. А на чемпионат 1960-го поехал уже в качестве футболиста московского "Локомотива".

При живом и здравствующем Льве Яшине Маслаченко было практически нереально рассчитывать на роль первого номера сборной, поэтому во Францию он отправился запасным голкипером и на поле так и не вышел. Хотя по итогам 1961-го Владимира в СССР признали "Вратарем года".

После завершения футбольной карьеры в 1968-м Маслаченко ушел в журналистику и оказался еще и талантливым комментатором. Бывший голкипер быстро стал популярным среди телезрителей и работал на центральных каналах Советского Союза, а затем и РФ вплоть до 2010-го года, когда перестало биться сердце чемпиона Европы.

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