В США футболистки сняли футболки после матча, собрав 1.7 млн просмотров в интернете за несколько часов. Видео

В сети завирусилось видео с университетского чемпионата США по футболу между командами Юты и "Гонзаго". После игры победительницы решили сразу переодеться, что и попало на камеру.

Видео дня

Несмотря на то, что сама игра состоялась еще в августе 2024 года, весной 2026-го запись с этим эпизодом разошлась в интернете и набрала около 1,7 млн просмотров за несколько часов.

Команда Юты обыграла "Гонзагу" со счётом 2:1, решающий мяч на последних секундах забила полузащитница Белла Вудс. После финального свистка часть футболисток сняла майки на поле, под которыми были тренировочные топы с GPS-датчиками Catapult.

В соцсетях юзеры шутили, что именно после этого эпизода они стали фанатами студенческой команды из Юты.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!