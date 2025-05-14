В сборной России заявили, что умнее украинцев после слов чемпиона Паралимпиады

Старший тренер паралимпийской сборной России по лыжным гонкам и биатлону Ирина Громова нелепо отреагировала на слова украинского пловца Дениса Остапченко, который назвал участие представителей РФ в международных соревнованиях раздражающим фактором. Специалистка повторила традиционные нарративы кремлевской пропаганды о якобы политизации спорта.

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Об этом Громова заявила в комментарии порталу "ВсеПроСпорт". При этом наставница российской национальной команды попыталась унизить нашего соотечественника, который выиграл две Паралимпиады, и других украинских атлетов, отметив, что ее подопечные умнее и их якобы не задевают подобные слова.

"Ну раздражают его наши спортсмены – и пусть. Мало ли кто кого раздражает. Уже не первый раз это происходит. Помню, в 1979 году ездила на первенство мира в Канаду, там нас тоже то ли боялись, то ли не любили. Ну и зачем мнение Остапченко во главу угла ставить? А мнение спортсменов из других стран не надо учитывать? К сожалению, спорт стал политикой, хотя до последнего времени считала, что это не так. Надо просто не обращать внимание. Моих спортсменов это не задевает. Скажу так – они немножко умнее", – сказала Громова.

Отметим, что на Паралимпийских играх 2024 год в Париже российских спортсменов несколько раз заставили слушать гимн Украины в честь побед наших соотечественников в столице Франции.

Как сообщал OBOZ.UA, легендарная украинская фехтовальщица Ольга Харлан заявила о том, что международная федерация в ее виде спорта откровенно действует в интересах России.

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