Украину заставляют смириться, а некоторые иностранцы не знают, продолжается ли война: легендарная чемпионка отреагировала на возвращение российских команд

Двукратная олимпийская чемпионка по фехтованию на саблях Ольга Харлан считает, что допуском российских спортсменов к командным соревнованиям украинцев пытаются заставить смириться с войной на нашей территории и присутствием спортсменов страны-агрессора на международных турнирах. И нашей сборной не хватает поддержки других стран.

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В комментарии OBOZ.UA Харлан рассказала, что некоторые спортсмены из других стран не знают, все ли еще продолжается в нашей стране война или она уже закончилась, поскольку получают очень мало информации. А Международная федерация фехтования (FIE), которую много лет возглавлял российский олигарх Усманов и обеспечил себе огромное влияние внутри организации, несмотря на все рекомендации МОК, возвращает к соревнованиям команды РФ и таким образом давит на украинцев, заставляя прекратить сопротивление.

"Что означает допуск россиян в командах? Это означает, что нас заставляют смириться с тем, что в нашей стране продолжаются боевые действия, смириться с ситуацией, смириться с тем, что уже много времени - уже более трех лет - идет именно полномасштабная война, и для них это очень долго. И, к сожалению, они поддерживают в этом российских атлетов, потому что им их жалко, поскольку весь мир участвует в командных соревнованиях, а их страны нет", - считает Ольга.

Обладательница наибольшего количества олимпийских наград в истории Украины отмечает, что причины таких поступков FIE - это огромное влияние многолетнего российского президента и его команды.

"Мы все знаем, почему это происходит. Потому что президент Международной федерации фехтования - это Усманов. И после его очередного избрания в прошлом году это было как-то понятно. И месседж не очень хороший для всего мира также", - с грустью отмечает саблистка.

"К сожалению, поддержки от фехтовального сообщества мы много не видим, именно от фехтовальщиков, от атлетов", - признается Харлан.

По словам Ольги, часть ее коллег вообще очень далеки от того, что происходит в Украине, из-за нехватки информации.

"Некоторые спортсмены меня даже спрашивают, все ли закончилось в Украине? Я отвечаю: "Нет". Но и сами атлеты мне говорят, что в их странах уже меньше рассказывают об Украине, даже по новостям они этого не видят. А то, что происходит, они только видят через наши соцсети", - рассказала Харлан.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что украинская олимпийская чемпионка расстроена допуском команд РФ и молчанием других стран. Яна Шемякина рассказала, что Международная федерация фехтования "полностью легла под Россию".

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