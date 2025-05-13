'Они только нас раздражают': украинский чемпион рассказал, как на допуск россиян закрывают глаза иностранцы

Двукратный паралимпийский чемпион Денис Остапченко признался, что в мире совершенно не понимают роли российских спортсменов в пропаганде войны против Украины. Наш соотечественник, комментируя выступление на этапе Мировой серии по плаванию, отметил, что допуск представителей РФ оставляет всех равнодушными.

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Об этом Остапченко заявил в интервью "Суспильне Спорт". 24-летний спортсмен из Миргорода, который взял две золотые медали на Играх-2020 в Токио и в Париже-2024, отметил, что на соревнованиях некоторым украинским паратлетам пришлось делить водную дорожку с представителями РФ.

"К большому сожалению, они только нас раздражают. Весь мир, такое ощущение, до конца не понимает, что для нас это не "нейтралы" и что это не те люди, которые представляют спорт ради спорта. Они несут в него свою культуру и пропаганду", – сказал Остапченко.

Отметим, что на Паралимпийских играх 2024 год в Париже российских спортсменов несколько раз заставили слушать гимн Украины в честь побед наших соотечественников в столице Франции.

Как сообщал OBOZ.UA, легендарная украинская фехтовальщица Ольга Харлан заявила о том, что международная федерация в ее виде спорта откровенно действует в интересах России.

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