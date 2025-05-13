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"Они только нас раздражают": украинский чемпион рассказал, как на допуск россиян закрывают глаза иностранцы

Александр Чеканов
Спорт Oboz
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'Они только нас раздражают': украинский чемпион рассказал, как на допуск россиян закрывают глаза иностранцы

Двукратный паралимпийский чемпион Денис Остапченко признался, что в мире совершенно не понимают роли российских спортсменов в пропаганде войны против Украины. Наш соотечественник, комментируя выступление на этапе Мировой серии по плаванию, отметил, что допуск представителей РФ оставляет всех равнодушными.

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Об этом Остапченко заявил в интервью "Суспильне Спорт". 24-летний спортсмен из Миргорода, который взял две золотые медали на Играх-2020 в Токио и в Париже-2024, отметил, что на соревнованиях некоторым украинским паратлетам пришлось делить водную дорожку с представителями РФ.

"Они только нас раздражают": украинский чемпион рассказал, как на допуск россиян закрывают глаза иностранцы
"Они только нас раздражают": украинский чемпион рассказал, как на допуск россиян закрывают глаза иностранцы

"К большому сожалению, они только нас раздражают. Весь мир, такое ощущение, до конца не понимает, что для нас это не "нейтралы" и что это не те люди, которые представляют спорт ради спорта. Они несут в него свою культуру и пропаганду", – сказал Остапченко.

Отметим, что на Паралимпийских играх 2024 год в Париже российских спортсменов несколько раз заставили слушать гимн Украины в честь побед наших соотечественников в столице Франции.

"Они только нас раздражают": украинский чемпион рассказал, как на допуск россиян закрывают глаза иностранцы
"Они только нас раздражают": украинский чемпион рассказал, как на допуск россиян закрывают глаза иностранцы

Как сообщал OBOZ.UA, легендарная украинская фехтовальщица Ольга Харлан заявила о том, что международная федерация в ее виде спорта откровенно действует в интересах России.

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