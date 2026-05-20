В России выбежавшие на поле болельщики толпой избили футболистов. Видео

Матч любительского Кубка ЮФО-СКФО в Северной Осетии был остановлен после массовой драки с участием футболистов, тренеров и выбежавших на поле болельщиков. Инцидент произошел 19 мая 2026 года во встрече "Дигоры" и "Искра-Алтуд", после чего игра не была доиграна.

На 70-й минуте вратарь "Дигоры" Арман Акоев вступил в словесный конфликт с нападающим гостей Арсеном Гошоковым, после чего последовали взаимные толчки.

К эпизоду быстро подключились полевые игроки обеих команд, затем тренерские штабы, а позже на поле выбежали зрители, из-за чего ситуация переросла в массовую потасовку. Арбитр остановил матч при счете 2:1 в пользу "Дигоры".

Контрольно-дисциплинарный комитет рассмотрел эпизод и засчитал "Дигоре" техническое поражение 0:3. "Искра-Алтуд" по решению КДК вышла в следующую стадию турнира.

