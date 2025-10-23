В России умер титулованный футболист-рекордсмен, дважды выигрывавший чемпионат СССР

Умер бывший защитник московского "Торпедо" и сборной СССР Виктор Шустиков. Заслуженный мастер спорта скончался на 87-м году жизни после долгой болезни, сообщили в пресс-службе клуба.

Для справки: Виктор Михайлович Шустиков был выдающимся советским футболистом и тренером, Заслуженным мастером спорта СССР (1969). Всю свою игровую карьеру он провел в московском "Торпедо" на позиции защитника, установив клубный рекорд по количеству матчей в чемпионатах СССР – 427.

В составе "Торпедо" он дважды становился чемпионом СССР (1960, 1965) и трижды выигрывал Кубок СССР (1960, 1968, 1972). За сборную СССР он сыграл 8 матчей и стал вице-чемпионом Европы в 1964 году. Его шесть раз включали в список "33 лучших футболиста сезона".

После завершения карьеры игрока Шустиков стал тренером. Он работал с дублем "Торпедо" (1974–1980), помогал главному тренеру Валентину Иванову. В 1983 году он возглавлял астраханский "Волгарь", а затем вернулся в Москву, где много лет тренировал детей и юношей в структуре "Торпедо". Среди его известных воспитанников – Сергей Игнашевич.

Позднее он также работал тренером-селекционером в возрожденном "Торпедо" и был почетным президентом клуба "Торпедо-ЗИЛ".Был награжден медалью ордена "За заслуги перед отечеством" II степени.

