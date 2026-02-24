В России футбольный клуб "Ростов" столкнулся с потерей ключевого спонсора на фоне заявленных экономических трудностей. Компания "Ростсельмаш", давшая команде историческое название, объявила о приостановке финансирования команды.

По данным портала 161.RU со ссылкой на пресс-службу решение принято "в связи с текущей экономической ситуацией".

Команда носила название "Ростсельмаш" с 1957 по 2003 год, после чего была переименована в "Ростов". Среди ключевых достижений клуба: "серебро" чемпионата России 2015/16 и победа в Кубке России 2013/14.

Бюджет ФК "Ростов" на сезон 2025–2026 годов формируется преимущественно за счет государственных средств. Основной источник финансирования: ежегодный грант из бюджета Ростовской области в размере около 750 млн рублей.

С февраля 2026 года клуб на 100% принадлежит Минимуществу Ростовской области, финансовое состояние оценивается как критическое из-за нехватки спонсорских поступлений.

В комментариях пользователи иронизируют над официальной позицией властей РФ о состоянии экономики. Один из болельщиков пишет: "А что сейчас за экономическая ситуация? Вроде безудержный рост у экономики, а санкции только на пользу?"

Другой пользователь добавляет: "От создателей всё идёт строго по плану и санкции нам пойдут только на пользу".

Еще один комментатор задается вопросом: "Что-то случилось?" и напоминает, что ранее звучали заявления о том, что "всё хорошо в стране и всё идёт по плану", уточняя: "Это тоже в план входило?"

