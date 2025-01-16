В России обвинили украинку Костюк в том, что она 'устроила вражду и провокацию' на Australian Open

Российская пропаганда ожидаемо отреагировала на слова лучшей теннисистки Украины Марты Костюк о том, что она не станет жать руку спортсменам из РФ до конца карьеры. Нашу соотечественницу обвинили во "вражде и провокации", так называемой политизации спорта, а также потребовали уважения к стране-агрессорке.

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Об этом говорится в тексте прокремлевского издания "Советский спорт" под названием "Не пожму россиянам руку". Первая ракетка Украины призывает отстранить наших от АО". Так называемый журналист Георгий Горностаев при этом сделал вид, что не понимает причин такого отношения Костюк к россиянам.

"К сожалению, в последние годы спорт и политика тесно связаны друг с другом и в первую очередь благодаря Украине. Именно эта страна регулярно выносит политические нюансы на соревновательные площадки, провоцирует и устраивает различные акции. Ни с того ни с сего Марта решила в очередной раз вспомнить про конфликт между странами и устроить вражду и провокацию в Австралии. Очень жаль, что в теннис опять просачивается политика", – пишет пропагандист.

Отметим, что родная для Костюк Одесса, где находится ее семья, находится под регулярными обстрелами. А российские пропагандисты регулярно бредили о захвате города.

Накануне Марта в блестящем стиле вышла в третий круг Australian Open-2025, выиграв один сет в матче с соперницей из Германии со счетом 6:0.

Как сообщал OBOZ.UA, украинская теннисистка Даяна Ястремская выиграла матч Australian Open-2025 со счетом 12:1.

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