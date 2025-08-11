В ПСЖ перед приходом футболиста сборной Украины вспыхнул грандиозны скандал

Основной вратарь французского "Пари Сен-Жермен" Джанлуиджи Доннарумма не примет участия в матче за Суперкубок Европы, который состоится в ближайшую среду, 13 августа. Голкипер сборной Италии был исключен из состава команда за отказ подписывать новый контракт на условиях клуба.

Об этом информирует известный футбольный инсайдер Фабрицио Романо на своей странице в социальной сети Х, ранее известной как Twitter. По его данным, Доннарумма точно покинет ПСЖ – либо это произойдет еще до конца нынешнего трансферного окна, либо будущим летом на правах свободного агента.

Итальянец, который стал одним из главных творцов победы команды в Лиге чемпионов, требовал повышения зарплаты. В ответ руководство парижан предложило футболисту более низкую базовую ставку, но существенное увеличение бонусов. Доннарумма отказался от такого соглашения.

Отметим, что ПСЖ накануне Суперкубка согласовал трансфер футболиста сборной Украины Илья Забарного за 67 миллионов евро. Наш соотечественник уже прибыл в Париж и в ближайшее время должен подписать контракт с парижанами.

Как сообщал OBOZ.UA, в ПСЖ отказались комментировать ситуацию вокруг вратаря сборной России Матвея Сафонова в связи с приходом в команду Ильи Забарного.

