Действующий победитель Лиги чемпионов французский "Пари Сен-Жермен" отказался комментировать ситуацию с трансфером украинца Ильи Забарного в тот момент, когда в его составе находится россиянин Матвей Сафонов. В пресс-службе столичного клуба не стали реагировать на соответствующий запрос журналистов.

Об этом информирует авторитетное издание L'Equipe. Его обозреватели детально изучали, как переход Забарного в ПСЖ может повлиять на будущее Сафонова, ведь украинец поставил жесткое условие о том, что клуб должен избавиться от представителя страны-агрессорки.

В ПСЖ ответили, что не могут ничего конкретного сказать на сегодняшний день. Издание отмечает, что парижанам придется решать сложную ситуацию, но наиболее вероятным видится продажа или аренда Сафонова в другой клуб.

Россиянин перешел в ПСЖ летом минувшего года за 20 миллионов евро. Сафонов проиграл конкуренцию за место в основе итальянцу Джануиджи Доннарумме, но все же вышел на поле 17 раз во всех турнирах. Представитель РФ пропустил 13 голов, а в семи матчах оставил свои ворота на замке.

Отметим, что ситуация с вратарем вызвала настоящую истерику в России, где потребовали от Забарного руководствоваться пропагандистскими штампами о якобы единстве народов Украины и РФ. Наш соотечественник переходит во французский гранд за 67 млн евро.

Как сообщал OBOZ.UA, киевское "Динамо" отказалось пересматривать условия прежнего соглашения с "Борнмутом" и не пошло на уступки по снижению процента от будущего трансфера Ильи Забарного. "Бело-синие" должны получить от перехода своего воспитанника в ПСЖ около 17 млн евро.

