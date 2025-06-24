В профиле Усика на BoxRec появилась новая надпись. Фотофакт

В профиле обладателя пояса WBC, WBA, WBO, IBO Александра Усика (23-0, 14 КО) на сайте BoxRec изменилась информация о промоутере. Вместо компании K2 Promotions теперь указана Usyk17Promotions – собственный проект чемпиона.

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Обновление заметили пользователи боксерской базы данных. При этом имя Александра Красюка, который много лет был официальным промоутером Усика, пока всё ещё значится в графе "промоутер".

Ранее сам Красюк подтвердил, что его сотрудничество с Усиком завершилось. В соцсетях он опубликовал прощальный пост, назвав их 12-летнюю работу "невероятным путешествием" и поблагодарив за совместные достижения.

Компания Usyk17Promotions была основана Усиком летом 2020 года. Тогда он заявлял, что её цель — поддержка молодых украинских боксеров и организация турниров в стране. Руководитель команды Усика Сергей Лапин также отметил, что решение о смене вектора было обдуманным и принято без конфликтов — боксер просто перешёл на новый этап, как в своё время это сделали Мейвезер, Альварес и Пакьяо.

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