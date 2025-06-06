В отборе на ЧМ-2026 по футболу произошло историческое событие. Видео

Сборная Узбекистана по футболу впервые в своей истории смогла добыть путевку на чемпионат мира. Это стало известно после того, как команда под руководством тренера Тимура Кападзе в лобовом противостоянии с ОАЭ в азиатском отборе сумела сыграть 0:0 на выезде.

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Гости сделали ставку на результат и отдали инициативу соперникам, которым только победа оставляла шансы побороться за прямую путевку на мундиаль. Как итог – Узбекистан не нанес ни одного удара в створ ворот арабской команды, правда. на 54-й минуте попав в перекладину.

Вратарь гостей Уткир Юсупов шесть раз спас свою команду, причем на последних секундах он сумел не пропустить после удара метров с семи. Благодаря этому Узбекистан сумел набрать 18 очков и за тур до конца сохранил преимущество над ОАЭ в четыре пункта, что позволило оформить выход на ЧМ-2026.

"Белые волки" еще никогда не играли на мировых первенствах. Наиболее близкими они были к выходу на мундиали 2006 и 2014 годов, но проигрывали плей-офф зав право сыграть в межконтинентальных стыках.

Как сообщал OBOZ.UA, накануне в матче с 9 голами и сумасшедшей концовкой сборная Испании обыграла Францию в полуфинале Лиги наций.

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