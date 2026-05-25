В матче с камбэком определился победитель баскетбольной Евролиги

Греческий "Олимпиакос" в четвертый раз в своей истории стал победителем самого престижного континентального баскетбольного клубного турнира – Евролиги. Финал соревнования состоялся в воскресенье, 24 мая, в Афинах и завершился победой "бело-красных" над мадридским "Реалом" – 92:85.

В начале встречи испанцы совершили рывок, оторвавшись на 12 очков, однако тут же нарвались на ответ греков 9:0. Во второй четверти "Олимпиакос" сумел выйти вперед и удержать преимущество до большого перерыва – 46:44.

В третьей 10-минутке при равной игре в спокойном темпе "Реал" благодаря рывку 10:0 оторвался на шесть очков и сохранял лидерство до начала заключительного отрезка матча. Однако в решающем периоде финала греки сумели совершить камбэк.

"Олимпиакос" сравнял счет, после чего пошла равная борьба, а ключевым стал рывок команды из Пирея за 100 секунд до финальной серены 8:0 и вырвал победу – 92:85. Самым результативным игроком в составе триумфаторов стал французский атакующий защитник Эван Фурнье, который набрал 20 очков и был признан MVP Финала четырех Евролиги.

Евролига. Финал

"Олимпиакос" (Греция) – "Реал" (Испания) – 92:85 (19:26, 27:18, 15:21, 31:20)

