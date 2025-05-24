В Киеве умер известный экс-футболист 'Динамо', выигрывавший чемпионат СССР и едва не разбившийся в страшном ДТП

В Киеве на 68-м году жизни умер известный экс-футболист киевского "Динамо" Александр Бережной. Его спортивная карьера была связана с великими достижениями, но также омрачена трагическим ДТП, в котором погибли его партнёры по команде.

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Александр Николаевич родился в Луганской области и начал заниматься футболом в детско-юношеской спортивной школе Краснодона, а позже в луганской "Зоре". В 1976 году он попал в состав "Динамо" (Киев), где выступал четыре сезона.

В составе киевской команды Бережной стал чемпионом СССР в 1977 году и выиграл Кубок СССР в 1978-м. В 1977 и 1978 годах он дважды входил в список 33 лучших футболистов страны — сначала на третьем месте, затем на первом.

Однако судьба футболиста сложилась трагично из-за страшной аварии, произошедшей летом 1981 года. Тогда, выступая за "Таврию" (Симферополь), Бережной стал участником серьезного ДТП недалеко от Ялты.

Автомобиль, в котором он находился вместе с партнёрами по команде Сергеем Туником и Виктором Королёвым, после столкновения с другой машиной отбросило в столб. При ударе машина загорелась, Сергей Туник погиб на месте — он вылетел из машины и ударился головой о бордюр, а Виктор Королёв получил тяжелейшие травмы и скончался спустя год. Александр Бережной получил серьёзные повреждения и долго проходил реабилитацию.

После аварии карьера футболиста была серьёзно подорвана — он был дисквалифицирован и лишён звания мастера спорта СССР, а на год вынужден был прервать выступления.

Последние годы Бережной проживал в Киеве с женой Людмилой и работал детским тренером в столичной ДЮСШ "Звезда".

Футбольный клуб "Динамо" (Киев) вместе с редакцией OBOZ.UA выражает глубокие соболезнования родным и близким Александра Николаевича.

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