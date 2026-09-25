В ходе атаки на Киев был тяжело ранен хоккеист сборной Украины U-18

Хоккеист сборной Украины U-18 и херсонского "Днепра" Назар Степанюк оказался в эпицентре одного из ударов российских оккупантов по Киеву в пятницу, 25 сентября. Юный спортсмен получил серьезное ранение и в настоящее время находится в одном из медицинских учреждений столицы.

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"Сегодня, 25 сентября, во время очередной российской атаки получил ранение Назар Степанюк – защитник херсонского "Днепра" и кандидат в юношескую сборную Украины. Сейчас Назар находится в операционной. Мы держимся вместе с ним и его родными", – сообщили в Федерации хоккея Украины.

В прошлом сезоне Нараз защищал цвета молодежной команды киевского "Сокола", а с этого – присоединился к "Днепру". И в августе прошел учебно-тренировочный сбор в Чехии, где продемонстрировал свой уровень.

Степанюк стал одной из жертв дневного обстрела Киева 25 сентября. По состоянию на 20:00 от ударов дронов по столице пострадали уже 57 человек, среди них – двое детей. К сожалению, уже известно о 7 погибших.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что погибший в Киеве украинский хоккеист, в дом которого попала ракета, помогал людям жить без боли. Накануне обстрела он дал мастер-класс.

Также российские оккупанты убили юного хоккеиста в Харькове.

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