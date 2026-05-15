Погибший в Киеве украинский хоккеист, в дом которого попала ракета, помогал людям жить без боли и накануне обстрела дал мастер-класс

Украинский хоккеист и флорболист Юрий Орлов, который погиб в ночь на 14 мая во время атаки РФ на Киев, вне спорта помогал людям восстанавливаться после травм и жить без боли. Близкие и друзья описывают спортсмена, как очень доброго и светлого человека, который был душой и лидером любой команды.

Но жизнь 30-летнего Орлова оборвалась после попадания российской ракеты в дом в Деснянском районе, где игрок жил вместе со своей девушкой. Спасатели достали их тела из-под завалов после разрушения конструкций многоэтажки.

В чемпионатах Украины по хоккею в 2015-2017 годах Орлов провел 66 матчей, в которых забросил 7 шайб и отдал 5 результативных передач. Но даже покинув профессиональный лед, Юрий продолжал выступать в Любительской хоккейной лиге, даже после пономасштабного вторжения. В частности за киевскую "Спарту" и столичный "Шторм".

Немало времени Юрий уделял флорболу, который похож на хоккей, но игра происходит на паркете, участники используют пластиковые клюшки, а вместо шайбы – мяч. Орлов был лидером и капитаном столичной Kyiv Floorball Club.

О важной роли Юрия в своем клубе и достаточно новом для нас виде спорта в целом рассказал член правления Федерации флорбола Украины Тамуз Хидир: "Я до сих пор не могу до конца осознать, что это реальность. Юра был не просто игроком. Он был капитаном Kyiv Floorball Club. Он был лидером. Он был одним из тех людей, которые много лет держали киевский флорбол не словами, а действиями, тренировками, матчами, ответственностью, преданностью и присутствием".

"В сезоне 2022–2023 он забил больше всего голов в чемпионате Украины. Но ни одна статистика никогда не объяснит до конца, кем он был для клуба, для команды и для людей рядом. Я помню его еще с тех времен, когда мы много лет назад делали презентации флорбола для студентов Национального университета физического воспитания и спорта Украины в Киеве", – отметил Хидир.

По словам функционера, Орлов пришел во флорбол как хоккейный парень – заинтересованный, открытый. И с того момента он остался в нем.

"Остался через все. Через хорошие и сложные годы. Через победы и проблемы. Через моменты, когда украинский флорбол почти ничего не имел, кроме людей, которые в него верили. Юра был одним из таких людей. Он любил флорбол. Он любил хоккей. Он любил спорт в целом", – добавил Хидир.

Также он рассказал, что вне спорта Орлов восстанавливал людей: "Через свою профессию в реабилитации и массаже он помогал людям восстанавливаться, двигаться, возвращаться к нормальной жизни и чувствовать себя лучше. Это тоже был Юра не только спортсмен, не только капитан, а человек, который отдавал свою энергию другим. Сегодня ночью его жизнь забрала российская баллистическая ракета, которая попала в жилой дом в Киеве. Для этого нет нормальных слов".

"Если у вас есть боли в пояснице, шейном, грудном отделе спины или просто спазмированные мышцы, записывайтесь на массаж, буду рад помочь", – предлагал Орлов на своей странице в социальной сети.

Юрий выкладывал много видео, как самостоятельно расслабить мышцы или избавиться от головной боли. Буквально накануне своей гибели Орлов выложил видео, на котором давал мастер-класс по массажу. А уже ночью в его дом попала ракета террористов.

"Погиб мой одноклассник Юрий Орлов – добрый, искренний и сильный человек, настоящий спортсмен, который жил спортом и всегда шел вперед. Юра был хоккеистом и флорболистом, играл за киевские команды и оставил после себя уважение, светлые воспоминания и людей, которые его любили. Очень трудно осознать, что таких людей забирает война", – с болью вспомнил Евгений Горбань.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве в пятницу, 15 мая, была завершена поисково-спасательная операция на месте попадания российской ракеты в жилой многоэтажный дом в Дарницком районе. Сейчас подтверждена гибель 24 человек, из которых 3 – дети.

