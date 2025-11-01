В Госдуме для 'новой любовницы Путина', придумали 'хитрый способ' не возвращать 'украденные' призовые

Российские депутаты предложили фигуристке Камиле Валиевой не спешить с возвратом призовых за турниры, несмотря на решение CAS и швейцарского суда. Москве хотят отсрочить или вовсе избежать выплаты денег, которые спортсменка обязана вернуть после допингового скандала.

Накануне федеральный суд Швейцарии оставил в силе вердикт CAS, обязывающий Валиеву выплатить судебные издержки и компенсации ISU и WADA на сумму более 23 тысяч франков. Зампред комитета Госдумы по спорту Дмитрий Свищев заявил, что спортсменка должна обсудить этот вопрос с российскими ведомствами и что торопиться с выплатами не нужно.

"Сама Камила ведь не соглашается с решением суда, поэтому здесь, я думаю, торопиться точно не надо. И ей надо провести определенные консультации, как минимум, с Министерством спорта России, Олимпийским комитетом России и Фондом поддержки олимпийцев", – отметил парламентарий в интервью РИА Новости.

Российские болельщики встретили эти слова с насмешкой и сарказмом. Многие усомнились в логике депутата, отмечая, что международные решения вроде бы обязательны для исполнения. Один пользователь удивлялся: "А что так можно было???", другой писал: "Жулик, не согласный с решением суда, не обязан платить штраф? Ну, по логике Свищева?" Третьи в шутку комментировали, что теперь можно игнорировать все суды: "Железная логика: если не нравится решение суда, не выполняйте его".

Некоторые выражали тревогу за будущее российских фигуристов на международной арене, отмечая, что игнорирование решений может иметь последствия: "Не заплатит — значит на следующий сезон наших фигуристов точно не пустят на международные соревнования".

Напомним, в январе 2024 года Спортивный арбитражный суд (CAS) дисквалифицировал Валиеву на четыре года за нарушение антидопинговых правил. Срок её отстранения истекает в декабре 2025-го, то есть за два месяца до старта Олимпиады-2026 в Милане и Кортина-д’Ампеццо.

Все результаты спортсменки с декабря 2021 года были аннулированы, включая "золотые" медали Олимпиады-2022 в командных соревнованиях, которые Россия лишилась после решения CAS.

Напомним, что Валиева пришла на церемонию открытия турнира "Игры Будущего" в Казани вместе с Путиным. Спортсменка сидела по левую руку от террориста №1.

В комментариях болельщики сразу же назвали Валиеву заменой гимнастке Алине Кабаевой. В свое время олимпийская чемпионка Афин-2004 по художественной гимнастике получила неофициальный титул любовницы российского диктатора.

