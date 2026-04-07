'В голове не укладывается': раскрыта правда о футболистах сборной Украины в провальном плей-офф ЧМ-2026

Футболисты и тренеры сборной Украины получили несколько сотен тысяч евро за выход команды в плей-офф отборочного турнира к чемпионату мира-2026. При этом за успешное решение задачи по квалификации на первенство планеты команде полагались премиальные в размере двух миллионов в европейской валюте.

Об этом в эфире авторской программы на канале в YouTube сообщил известный журналист и комментатор Виктор Вацко. При этом он жестко раскритиковал футболистов "желто-синих", которые наплевали на престиж страны своей провальной игрой в полуфинале стыков со Швецией, где проиграли со счетом 1:3.

"Футболисты на поле выходили не просто за честь футболки играть, за честь флага, за честь страны. Футболисты получили премиальные за выход в плей-офф несколько сотен тысяч долларов. Кроме этого, за выход в финальную часть чемпионата мира команда получила бы бонус в два миллиона евро. И я не знаю, не понимаю, у меня в голове не укладывается, какая им мотивация нужна. Футболка сборной, флаг, герб страны не мотивируют, деньги не мотивируют", – сказал Вацко.

Ранее он поделился информацией о том, что главный тренер сборной Украины Сергей Ребров намерен сохранить работу в национальной команде и готов пойти на снижение зарплаты. Кроме того, журналисты раскрыли новые детали контракта нынешнего наставника "сине-желтых".

Как сообщал OBOZ.UA, главный тренер сборной Украины Сергей Ребров категорично отверг убеждения в том, что все болельщики хотят его отставки.

