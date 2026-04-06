Ребров принял решение о работе в сборной Украины – медиа

Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров не собирается подавать в отставке после того, как не смог вывести команду на чемпионат мира-2026. Нынешний наставник "сине-желтых", вероятно, будет руководить своими подопечными в товарищеских матчах, которые запланированы на июнь

Об этом информирует проект ТаТоТаке на своем YouTube-канале. По данным журналистов, соглашение Реброва с Украинской ассоциацией футбола (УАФ) действует на самом деле до конца июля нынешнего года, а не до начала лета, как об этом заявлял сам наставник.

В июне украинская команда планирует провести как минимум один спарринг, вероятным соперником в котором станет Дания. Эта сборная также не смогла пробиться на ЧМ-2026, проиграв в финале плей-офф Чехии в серии пенальти. На эту игру "сине-желтые" выйдут под руководством Реброва.

При этом остается вариант с отставкой нынешнего тренера сборной, однако президент УАФ Андрея Шевченко якобы не хочет быть инициатором такого решения.

Ранее известный журналист Виктор Вацко поделился информацией о том, что Ребров намерен сохранить работу в сборной Украины и готов пойти на снижение зарплаты после того, как команда не смогла выйти на чемпионат мира-2026.

Как сообщал OBOZ.UA, главный тренер сборной Украины Сергей Ребров категорично отверг убеждения в том, что все болельщики хотят его отставки.

