Финская команда написала россиянам 'Слава Украине!' и была дисквалифицирована на FACEIT

Финская команда 6ix7even получила техническое поражение и временную дисквалификацию игроков после матча против россиян из CISfpl в ESEA League по CS2. Причиной стала фраза "Слава Украине!", которую один из финских киберспортсменов написал в игровом чате после встречи.

Инцидент произошел на платформе FACEIT (сервис для проведения матчей и турниров по Counter-Strike). Во время матча ESEA League (онлайн-лига по киберспорту) по CS2 (Counter-Strike 2, популярный командный шутер) финская команда 6ix7even играла против российского коллектива CISfpl.

После завершения игры один из финских игроков написал в чате "Слава Украине!".

Представители российской команды пожаловались администраторам турнира, посчитав сообщение провокацией. В результате организаторы засчитали 6ix7even техническое поражение и выдали двум игрокам бан на семь дней.

Финская команда раскритиковала решение администрации. В заявлении коллектива говорится, что причиной наказания стали слова поддержки Украины.

"Двух наших игроков мгновенно забанили на 7 дней после пожелания мира и поддержки храбрым солдатам Украины. Это довольно нелепая причина для 7-дневного бана", – написали представители 6ix7even.

Также финны заявили, что подозревают наличие связей между российскими игроками и администраторами платформы. По их словам, некоторые участники CISfpl могут иметь знакомых среди представителей FPL (Faceit Pro League, элитная лига для профессиональных игроков на FACEIT).

В сообщении команды также отмечается, что подобные случаи происходили и ранее. Финны упомянули игрока ottob_CS, который, по их словам, тоже сталкивался с наказанием после аналогичных слов в поддержку Украины.

