В чемпионате Бразилии футболист сбежал посреди матча в туалет, вернулся и забил гол. Видео

Необычный эпизод произошел в матче бразильской Серии B между "Жувентуде" и "Крисиумой". Защитник Маркос Пауло во время первого тайма внезапно покинул поле, а после возвращения отметился забитым мячом.

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Курьезный случай произошел на 37-й минуте встречи. Маркос Пауло неожиданно убежал в подтрибунное помещение, из-за чего тренерский штаб "Жувентуде" начал готовить замену. Рзервный арбитр уже поднял табличку с номером, однако выяснилось, что футболист срочно отправился в туалет.

Игрок успел вернуться на поле до официального оформления замены, после чего тренер отменил свое решение.

Во втором тайме Маркос Пауло стал одним из героев встречи. На 76-й минуте он забил второй мяч своей команды и установил окончательный счет 2:0 в пользу "Жувентуде".

После матча защитник дал короткий комментарий, поблагодарив Бога за возможность выходить на поле и отметив, что команда продолжит борьбу за повышение в классе и чемпионский титул.

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