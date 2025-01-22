В Абу-Даби комментатор 'сошел с ума' от рекордной гонки украинского пилота в Формуле-4. Видео

Украинский пилот Александр Бондарев, выступающий за команду "Према", завершил первую гонку второго этапа Формулы-4 Ближнего Востока на трассе "Яс-Марина" в Абу-Даби на 8-й позиции. Формула-4 – категория гоночных автомобилей с открытыми колесами формульного типа, предназначенную для начинающих автогонщиков.

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Этот результат стал лучшим для 15-летнего гонщика, который на предыдущем этапе финишировал максимум 11-м. Также Бондарев был отмечен как лучший новичок чемпионата и принял участие в специальной церемонии награждения.

Во время гонки маневр Бондарева вызвал настоящий "припадок" у комментатора трансляции.

(На видео украинец под 27-м номером за рулем красно-белого болида).

"Тем временем Александр Бондарев идет в атаку! Большой нырок по внутренней траектории – и он бок о бок с Моларом. Бондарев держится, и это выглядит просто великолепно. Украинец демонстрирует великолепное мастерство на трассе. Пройти обгон в "штопоре" невероятно сложно, но Бондарев показал, на что способен. Теперь ему нужно отбиваться от Молара в зоне торможения. Он в сложной ситуации – как между молотом и наковальней. Но Бондарев проходит снаружи и сохраняет хладнокровие. Великолепно!"– "сходил с ума" репортер.

Александр входит в академию Williams. В прошлом сезоне он дебютировал в итальянской "Формуле-4", однако тогда ему не удалось заработать очки.

Гонка завершилась победой Эмануэля Оливьери, который преодолел дистанцию за 30:36.046. Второе место занял Томас Столкерманис, отстав на 5.915 секунды, а третьим стал Кин Накамура-Берта.

Бондарев уступил лидеру 14.489 секунды, но продолжает демонстрировать прогресс в своем дебютном сезоне на новой серии.

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