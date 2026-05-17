В 15-метровом платье и кроксах. 16-летняя дочь Тайсона Фьюри вышла замуж за боксера. Видео

Дочь бывшего абсолютного чемпиона мира по боксу Тайсона Фьюри, 16-летняя Венесуэла Фьюри, вышла замуж на церемонии в часовне на острове Мэн, появившись в свадебном платье с 15-метровым шлейфам и в кроксах. Торжество прошло в присутствии семьи, многочисленных гостей и было частично снято для телевизионного проекта о жизни семьи Фьюри.

Церемония состоялась 16 мая 2026 года в Королевской часовне Святого Иоанна. Законодательство острова Мэн допускает брак с 16 лет при согласии родителей.

Женихом стал 18-летний боксер Ноа Прайс, выступающий в любителях. Пара ранее была помолвлена после 16-летия Венесуэлы.

Невеста выбрала белое платье с длинным шлейфом и белые кроксы

. Жених был в классическом костюме с белым жилетом и пиджаком с темными лацканами.

На церемонии присутствовали родители невесты, Тайсон и Париc Фьюри, а также сестры и родственники. Всего в свадебной процессии было 18 подружек невесты, включая младших сестер и родственников.

По данным медиа, выступление на мероприятии обеспечил британский певец Питер Андре. Часовня была закрыта для публики, однако съемочная группа зафиксировала свадьбу для шоу семьи "At Home with the Furys".

После церемонии Тайсон Фьюри отметил, что событие стало эмоциональным, а также подтвердил изменения в фамилии дочери после брака.

