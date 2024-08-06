'Уже осточертел': украинского дебютанта Олимпиады взбесил результат на турнире

Украинский легкоатлет Артур Фельфнер расстроился результатом своего выступления на Олимпийских играх 2024 года, которые в эти дни проходят в Париже. 20-летний спортсмен в секторе для метания копья показал лишь 15-й результат в квалификации и не смог выйти в битву за медали.

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В комментарии "Суспильному Спорт" Фельфнер отметил, что ему не удалось бросить снаряд дальше 81 метра. По признанию нашего соотечественника, этот результат в буквальном смысле преследует его на протяжении всего сезона. Дебют на Играх молодой атлет назвал неудачным.

" Расстроился? Немного есть. Честно – уже осточертел этот результат 81 метр, весь сезон метаю этот 81м. Из семи стартов, наверное, пять на 81м. Надеялся, что прорвет в квалификации, немного не справился с собой. Надеялся, что вылетит эта попытка, которую я хотел, но, к сожалению, всего 81. Думал так: выполнят квалификационные нормативы в 84 метра четыре-пять человек, а его взяли очень многие. Это Олимпийские игры", – сказал Фельфнер.

Ранее украинский стрелок Павел Коростылев жестко раскритиковал организаторов Олимпийских игр в Париже, рассказав о своем отравление перед финалом.

Как сообщал OBOZ.UA, украинский гимнаст Илья Ковтун стал серебряным призером Парижа-2024, принеся нашей стране седьмую награду соревнований.

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