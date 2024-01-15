Официально: Ломаченко подерется за чемпионский пояс, которым он никогда не владел. Названа дата

Украинский экс-чемпион мира в трех весовых категориях Василий Ломаченко (17-3, 11 КО) вернется на профессиональный ринг в конце весны нынешнего года. Уроженец Белгород-Днестровского сразится с 30-летним австралийцем Джорджем Камбососом (21-2, 10 КО).

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Об этом говорится на странице Ломаченко и Александра Усика (21-0, 14 КО) LomUS Official в социальной сети Instagram. Отмечается, что поединок состоится 12 мая на родине Камбососа. На кону будет стоять вакантный чемпионский пояс по версии Международной федерации бокса (IBF) в легком весе, который Василий не смог отобрать у Теофимо Лопеса (19-1, 13 КО) в октябре 2020 года и которым он никогда не владел ни в одной весовой категории.

Сам австралиец заявлял, что с радостью подерется с Ломаченко. "Это захватывающе и здорово, что существует такой большой интерес к мегабою между мной и Ломой. Где бы ни состоялся этот чемпионский бой, на нем будет аншлаг и зрелищная битва между двумя воинами", – говорил Джордж в ноябре.

Напомним, что Ломаченко 21 мая 2023-го проиграл Девину Хэйни (30-0, 15 КО) единогласным решением судей, спровоцировав массу споров среди болельщиков и экспертов. После этого известный американский тренер и бывший чемпион мира во втором полулегком весе Роберт Гарсия призвал украинца завершить карьеру.

Отметим, что Ломаченко и Камбосос должны были подраться летом 2022 года, но украинец отказался из-за вторжения России в Украину.

Как сообщал OBOZ.UA, промоутер Боб Арум поделился планами на карьеру Василия Ломаченко, отметив, что украинский боксер намерен вернуть свои чемпионские пояса. Он также опроверг информацию о том, что наш соотечественник завершает карьеру.

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