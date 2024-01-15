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Официально: Ломаченко подерется за чемпионский пояс, которым он никогда не владел. Названа дата

Александр Чеканов
Спорт Oboz
2 минуты
2,0 т.
Официально: Ломаченко подерется за чемпионский пояс, которым он никогда не владел. Названа дата

Украинский экс-чемпион мира в трех весовых категориях Василий Ломаченко (17-3, 11 КО) вернется на профессиональный ринг в конце весны нынешнего года. Уроженец Белгород-Днестровского сразится с 30-летним австралийцем Джорджем Камбососом (21-2, 10 КО).

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Об этом говорится на странице Ломаченко и Александра Усика (21-0, 14 КО) LomUS Official в социальной сети Instagram. Отмечается, что поединок состоится 12 мая на родине Камбососа. На кону будет стоять вакантный чемпионский пояс по версии Международной федерации бокса (IBF) в легком весе, который Василий не смог отобрать у Теофимо Лопеса (19-1, 13 КО) в октябре 2020 года и которым он никогда не владел ни в одной весовой категории.

Официально: Ломаченко подерется за чемпионский пояс, которым он никогда не владел. Названа дата
Официально: Ломаченко подерется за чемпионский пояс, которым он никогда не владел. Названа дата

Сам австралиец заявлял, что с радостью подерется с Ломаченко. "Это захватывающе и здорово, что существует такой большой интерес к мегабою между мной и Ломой. Где бы ни состоялся этот чемпионский бой, на нем будет аншлаг и зрелищная битва между двумя воинами", – говорил Джордж в ноябре.

Официально: Ломаченко подерется за чемпионский пояс, которым он никогда не владел. Названа дата

Напомним, что Ломаченко 21 мая 2023-го проиграл Девину Хэйни (30-0, 15 КО) единогласным решением судей, спровоцировав массу споров среди болельщиков и экспертов. После этого известный американский тренер и бывший чемпион мира во втором полулегком весе Роберт Гарсия призвал украинца завершить карьеру.

Отметим, что Ломаченко и Камбосос должны были подраться летом 2022 года, но украинец отказался из-за вторжения России в Украину.

Официально: Ломаченко подерется за чемпионский пояс, которым он никогда не владел. Названа дата
Ломаченко

Как сообщал OBOZ.UA, промоутер Боб Арум поделился планами на карьеру Василия Ломаченко, отметив, что украинский боксер намерен вернуть свои чемпионские пояса. Он также опроверг информацию о том, что наш соотечественник завершает карьеру.

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