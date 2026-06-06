Усик засветился на яхте со скандальными любителями России. Фотофакт

Чемпион мира по боксу в супертяжелом весе Александр Усик оказался на совместном фото с британско-американскими блогерами Эндрю и Тристаном Тейтами. Снимок, который ранее был удален из публичного доступа, вновь вызвал обсуждение после недавнего визита братьев Тейт в Россию.

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Фотография была сделана летом 2025 года во время отдыха на частной яхте. Кроме самого Усика (в центре в розовой футболке), на снимке четко видны:

Тристан Тейт (слева в синей рубашке, обведен красным).

(слева в синей рубашке, обведен красным). Эндрю Тейт (справа в розовой футболке и очках, обведен красным).

(справа в розовой футболке и очках, обведен красным). Сергей Лапин (директор команды Усика, стоит в пятнистом костюме между Тристаном и Усиком)

Внимание к снимку привлекла репутация братьев Тейт. В отношении блогеров выдвигались обвинения в создании преступной группы, торговле людьми и сексуальных преступлениях. По этой причине любые публичные контакты известных спортсменов с Тейтами становились предметом критики в медиа и социальных сетях.

Фотография якобы первоначально появилась в соцсетях одного из участников встречи, однако вскоре была удалена. Команда Усика публично не комментировала обстоятельства появления общего снимка.Новая волна обсуждений началась после поездки братьев Тейт в Россию.

Кадры их визита широко распространились в интернете. После этого юзеры вновь начали публиковать старое фото с яхты, обращая внимание на присутствие украинского боксера в одной компании с блогерами.

При этом никаких данных о совместных проектах, деловом сотрудничестве или официальных мероприятиях между Усиком и братьями Тейт не появлялось.

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