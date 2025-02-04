'Усик в юбке' победила в бою с нокдауном на последних секундах и первой в истории стала абсолютной чемпионкой мира в супертяжелом весе. Видео

Американская боксёрша Кларисса Шилдс (16-0, 3 КО) вошла в историю, став первой абсолютной чемпионкой мира в супертяжёлом весе. В главном бою вечера на арене Dort Financial Center во Флинте (США) она победила соотечественницу Даниэллу Перкинс (5-1, 2 КО), отправив её в нокдаун в финальном раунде.

Видео дня

Для 29-летней Шилдс это уже четвёртое абсолютное чемпионство и третья весовая категория, в которой она собрала все главные титулы. До неё в эру четырёх поясов этого добивались только Теренс Кроуфорд, Наоя Иноуэ, Александр Усик и Кэти Тейлор.

Перкинс, обладая заметным преимуществом в габаритах, пыталась действовать агрессивно, но уступала сопернице в скорости и технике.

С 3-го раунда Шилдс начала уверенно доминировать, периодически прижимая Перкинс к канатам. В том же раунде Даниэлла неожиданно оказалась на настиле после серии ударов.

Ближе к концу боя поединок потерял зрелищность: увеличилось количество клинчей, а Перкинс предпринимала последние попытки переломить ход встречи. Однако на последних секундах заключительного раунда Шилдс всё же отправила её в нокдаун красивым кроссом.

Судьи единогласно отдали победу Шилдс: 100-89, 97-92 и 99-90.

В соцсетях Клариссу называют "Усиком в юбке" за её выдающиеся достижения и стиль ведения боя. Как и украинец, она обладает отличной работой ног, высокой скоростью и умением разбирать более габаритных соперников за счёт техники.

Ранее в сети завирусилось видео, как Шилдс нокаутировал в спаринге литовский боксер Артурс Ахметовс. Эпизод случился еще в 2018 году, но Ахметовс, завершивший карьеру несколько лет назад, выложил ролик лишь спустя 5 лет.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!