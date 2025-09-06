Усик приехал в госпиталь в Днепре поддержать раненых военных. Видео

Абсолютный чемпион мира в супертяжелом весе Александр Усик посетил больницу в Днепре, где проходят лечение украинские защитники. Знаменитый боксер пообщался с раненными воинами, пожелал им скорейшего выздоровления, сделал совместные фото и оставил автографы.

Генеральный директор областной клинической больницы имени Мечникова Сергей Рыженко опубликовал небольшой отчет о визите у себя в Facebook. Врач подчеркнул, что величие Усику придает не только спортивный титул, но и простота в общении

"Он стал великим чемпионом, но ведет себя как равный с равными. С искренним уважением к раненым Героям. Сотни ждали только фото и автографов, а получили еще и настоящую украинскую любовь", – написал Рыженко под видео.

Как сообщал OBOZ.UA, Усик выступил с обращением к юным украинцам на фоне угроз со стороны российских спецслужб. Боксер отметил, что сегодня оккупанты не только воюют на поле боя, но и ведут гибридную войну, вербуя с помощью различных угроз жителей нашей страны.

Ранее Александр Усик раскритиковал идею многих политиков о том, что Украина должна пойти на территориальные уступки ради завершения войны.

Напомним, что 19 июля бой-реванш между 38-летним чемпионом WBC, WBA, WBO и IBO Александром Усиком (24-0, 15 КО) и 27-летним обладателем титула IBF Даниелем Дюбуа (22-3, 21 КО) на лондонском стадионе "Уэмбли" завершился нокаутом в пятом раунде.

С победой крымчанина поздравил чрезвычайный и полномочный посол Украины в Соединенном Королевстве Валерий Залужный.

