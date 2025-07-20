"Спасибо, Казак, за науку": Залужный поздравил Усика с победой и поставил его в пример украинцам

Чрезвычайный и полномочный посол Украины в Соединенном Королевстве Валерий Залужный поздравил чемпиона Александра Усика с уверенной победой над британцем Даниэлем Дюбуа. Он отметил, что мастерство, которое в бою продемонстрировал наш современный казак, является наукой и вдохновением для всех украинцев.

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Бывший главнокомандующий ВСУ сравнил его поединок с войной в Украине. Об этом генерал в отставке написал в своем Telegram-канале.

"Поздравляю Александра с уверенной Победой. Победой, которая посвящена не только нашим воинам, но и всем нам. Мы должны понять, что другого варианта, кроме как победить, у нас нет. Как не имел его и Александр", – говорится в публикации.

Залужный подчеркнул, что именно поэтому чемпион не только боролся, но и тяжело и упорно готовился к реваншу. В частности, рассчитывать только на собственные силы. По его словам, он знал, что ему нужно, и шел к этому.

"А еще – думал о том, что есть те, кому еще труднее. И надеялся, что его Победа вдохновит всех нас. Спасибо, Казак, за науку и вдохновение", – написал посол.

Как сообщал OBOZ.UA, 19 июля бой-реванш между 38-летним чемпионом WBC, WBA, WBO и IBO Александром Усиком (24-0, 15 КО) и 27-летним обладателем титула IBF Даниэлем Дюбуа (22-3, 21 КО) на лондонском стадионе "Уэмбли" завершился нокаутом в пятом раунде. Украинский боксер во второй раз в карьере стал абсолютным чемпионом мира в супертяжелом весе.

На персс-конференции Усик рассказал, что левый размашистый боковой удар, которым он нокаутировал британца, называется "Иван". Он отметил, что впервые этот прием использовал в 2019-м.

Трехкратный абсолютный чемпион мира по боксу подчеркнул, что что 38 лет – это вовсе не возраст, а лишь начало. По его словам, одержать досрочную победу в реванше ему помог Бог. Также в конце интервью Усик перешел на украинский язык, поблагодарив ВСУ.

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