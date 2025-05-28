'Вашими руками хотят нанести вред Украине': Усик записал видеообращение к украинцам

Объединенный чемпион мира в супертяжелом весе Александр Усик выступил с обращением к юным украинцам на фоне угроз со стороны российских спецслужб. Боксер отметил, что сегодня оккупанты воюют не только на поле боя, но и ведут гибридную войну, вербуя с помощью различных угроз жителей нашей страны.

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Соответствующий ролик Усик опубликовал на своей странице в социальной сети Instagram в рамках онлайн-урока информационной кампании "Спали" ФСБшника". Спортсмен напомнил, что россияне пытаются запугать украинцев, заставить многих из них совершать теракты, поджоги и другие диверсии. Александр призвал соотечественников обращаться к правоохранителям.

"Решил обратиться к вам не только, как спортсмен, но и как человек, который знает – настоящая сила это умение оставаться верным себе и своей родной земле и семье. Сегодня российские спецслужбы хотят вашими руками нанести вред Украине. Не ведитесь на их хитрости, не позволяйте превратить вас на оружие против вашей родины. Если вас вербуют поджогами, терактами, просят куда-то перенести неизвестные пакеты, сразу обращайтесь к родителям, учителям, СБУ и Нацполиции. Так вы защитите себя и своих близких. Не давайте себя обдурить. Мы – украинцы и мы всегда победим", – сказал Усик.

Бывший абсолютный чемпион в двух весовых категориях привел конкретные примеры "работы" российских спецслужбистов. "Враг заваливает молодежь предложениями "легкой подработки" – сфотографировать военный объект, поджечь авто ВСУ. Часто – "просто" принести сумку со взрывчаткой в ТЦК. А потом - взрывают "курьера"!" – добавил супертяж.

Как сообщал OBOZ.UA, Александр Усик раскритиковал идею многих политиков о том, что Украина должна пойти на территориальные уступки ради завершения войны.

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