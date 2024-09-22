Усик поражен случившимся в бою Джошуа – Дюбуа. Видео

Чемпион WBC, WBA, WBO и IBO в супертяжелом весе Александр Усик (22-0, 14 КО) признался, что нокаут Энтони Джошуа (28-4, 25 KO) от Даниеля Дюбуа (22-2, 21 KO) стал для него неожиданность. Комментируя шоу на "Уэмбли" Усик отметил, что был уверен в победе именно ЭйДжея.

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"Для меня это стало неожиданностью. Я ожидал, что Энтони победит", – сказал Усик в интервью Sky Sports.

В тоже время Александр не шокирован таким результатом, так в этом виде спорта случается все, что угодно.

"Даниэль сегодня был лучше. У Джошуа была одна проблема: это его позиция в бою. Эта позиция [отклоняется корпусом] опасна. Если вы хотите отступить, это надо делать так [делает шаг назад], а не так [снова отклоняется корпусом]", – отметил Усик в эфире Youtube-канала Boxing King Media.

Как сообщал OBOZ.UA, чемпион Международной федерации бокса (IBF) в супертяжелом весе Даниель Дюбуа (22-2, 21 КО) нанес сенсационное поражение бывшему обладателю титула Энтони Джошуа (28-4, 25 КО). Поединок за пояс, который ранее принадлежал Усику, завершился нокаутом в пятом раунде.

Перед этим боем на "Уэмбли" Александра Усика показали на большом экране. Болельщики, присутствующие на арене начали аплодировать нашему соотечественнику. Отметим, что на шоу присутствовало 96 тысяч зрителей, что стало рекордом посещаемости бокса в истории лондонского стадиона.

После боя Усик принял участие в групповой фотосессии, которую организовал глава Главного управления по делам развлечений в Саудовской Аравии Его Превосходительство Турки Аль аш-Шейх.

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