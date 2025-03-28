Усик ответил на вопрос, какого шага ждет от Фьюри

Объединенный чемпион супертяжелого веса Александр Усик (23-0, 14 КО) признался, что ожидает возвращения Тайсона Фьюри (34-2-1, 24 КО), который после двух поражений от украинца объявил о завершении карьеры. При этом наш соотечественник допустил, что Цыганский король, как называют британца, больше не будет выходить на ринг.

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Своими мыслями Усик поделился в интервью информационному агентству AFP, информирует сайт Yahoo Sports. По словам 38-летнего уроженца Симферополя, именно Фьюри был его самым сложным оппонентом на сегодняшний день. Александр добавил, что хочет вновь завоевать все пояса дивизиона.

"Я ожидаю возвращения Фьюри в бокс, но, возможно, в другой роли. Чувствую себя отлично, готов к любому сопернику и хотел бы снова попытаться стать абсолютным чемпионом в супертяжелом весе", – сказал Усик.

В 2024 году украинец дважды побил британца. В мае наш соотечественник был сильнее раздельным решением судей и собрал все пояса супертяжелого веса, а в декабрьском реванше добыл победу единогласным решением.

Фьюри уже дважды официально завершал карьеру. В 2017-м он огласил об уходе из бокса после победы над Владимиром Кличко, а в 2022-м – одолев Диллиана Уайта (30-3, 20 КО). После тех заявлений спустя несколько месяцев Тайсон возвращался на ринг.

Как сообщал OBOZ.UA, Александр Усик признался, общается ли с Тайсоном Фьюри после поединка в декабре минувшего года. Также украинец прокомментировал оскорбления, которыми отметился британец перед боями.

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