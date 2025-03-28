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Усик ответил на вопрос, какого шага ждет от Фьюри

Александр Чеканов
Спорт Oboz
2 минуты
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Усик ответил на вопрос, какого шага ждет от Фьюри

Объединенный чемпион супертяжелого веса Александр Усик (23-0, 14 КО) признался, что ожидает возвращения Тайсона Фьюри (34-2-1, 24 КО), который после двух поражений от украинца объявил о завершении карьеры. При этом наш соотечественник допустил, что Цыганский король, как называют британца, больше не будет выходить на ринг.

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Своими мыслями Усик поделился в интервью информационному агентству AFP, информирует сайт Yahoo Sports. По словам 38-летнего уроженца Симферополя, именно Фьюри был его самым сложным оппонентом на сегодняшний день. Александр добавил, что хочет вновь завоевать все пояса дивизиона.

Усик ответил на вопрос, какого шага ждет от Фьюри
Усик ответил на вопрос, какого шага ждет от Фьюри

"Я ожидаю возвращения Фьюри в бокс, но, возможно, в другой роли. Чувствую себя отлично, готов к любому сопернику и хотел бы снова попытаться стать абсолютным чемпионом в супертяжелом весе", – сказал Усик.

В 2024 году украинец дважды побил британца. В мае наш соотечественник был сильнее раздельным решением судей и собрал все пояса супертяжелого веса, а в декабрьском реванше добыл победу единогласным решением.

Усик ответил на вопрос, какого шага ждет от Фьюри
Усик ответил на вопрос, какого шага ждет от Фьюри

Фьюри уже дважды официально завершал карьеру. В 2017-м он огласил об уходе из бокса после победы над Владимиром Кличко, а в 2022-м – одолев Диллиана Уайта (30-3, 20 КО). После тех заявлений спустя несколько месяцев Тайсон возвращался на ринг.

Усик ответил на вопрос, какого шага ждет от Фьюри

Как сообщал OBOZ.UA, Александр Усик признался, общается ли с Тайсоном Фьюри после поединка в декабре минувшего года. Также украинец прокомментировал оскорбления, которыми отметился британец перед боями.

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