Усик назвал супертяжа, который станет следующим абсолютным чемпионом

Александр Усик уверен, что Энтони Джошуа способен вновь завоевать все пояса в супертяжелом весе. После победы британца над Кристианом Пренгой украинец заявил, что именно Джошуа станет следующим абсолютным чемпионом мира.

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Усик присутствовал у ринга на вечере бокса в Джидде, где Джошуа вернулся после длительного перерыва. Британец оказался в нокдауне уже в первом раунде, однако сумел переломить ход поединка и победил Пренгу досрочно во втором.

После боя украинского чемпиона спросили, считает ли он Джошуа будущим абсолютным чемпионом мира. Усик ответил утвердительно, не оставив сомнений в своей позиции.

"Да. Энтони Джошуа – следующий абсолютный чемпион", – сказал украинец в эфире Youtube-канала talkSPORT Boxing.

Также Усик прокомментировал возможный поединок Джошуа с Тайсоном Фьюри. По его мнению, если этот бой состоится, Джошуа завершит его досрочно.

"Эй-Джей нокаутирует его", – заявил Александр.

Сам Джошуа после победы подтвердил, что хотел бы встретиться с Фьюри. Когда ему передали слова Усика о нокауте, британец эмоционально ответил: "Это произойдет следующим. Поехали!"

При этом эксперты телеканала, работавшие на трансляции, призвали не торопить организацию этого противостояния. По их мнению, после тяжелого боя с Пренгой Джошуа стоит взять паузу и полностью восстановиться, а уже затем возвращаться к переговорам о долгожданном поединке с Фьюри.

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